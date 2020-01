Avant l’altercation du Super Bowl, Jorge Masvidal a envoyé un avertissement à Kamaru Usman: «Je vais vous embarrasser»

Avant d’entamer une altercation verbale lors de la journée des médias du Super Bowl mercredi à Miami, Jorge Masvidal a envoyé un message au champion en titre de 170 livres, Kamaru Usman.

“Il l’a dit dans une interview, il est amplifié (et) il est très excité quand les gars parlent de détritus”, a déclaré Masvidal lors d’une apparition dans l’émission Jim Rome, qui était enregistrée en direct lors du rassemblement. “C’est directement pour Usman – je vais vous embarrasser du début à la fin. Je vais le dire maintenant, alors quand il sera rejoué dans 10 ans, je vous dirai que je vous l’ai dit. Je vais vous embarrasser.

“Que ce soit à la télévision nationale ou si je vous vois en ce moment ici, où que je vous vois, je vais vous embarrasser pour les mots que vous avez prononcés.”

Masvidal a regardé directement la caméra pendant la dernière partie de sa déclaration. Et quelques instants plus tard, les deux étaient séparés par des responsables des relations publiques de l’UFC et la direction de Masvidal.

La confrontation de mercredi est intervenue après une série d’entretiens de va-et-vient où chaque combattant a fait des commentaires désobligeants envers l’autre. Usman a refusé de reconnaître Masvidal, et Masvidal a accusé le champion de choisir des adversaires pour le chemin le plus facile.

Mercredi, Masvidal a doublé cette opinion, affirmant qu’Usman aurait pu aider à régler le boeuf il y a six semaines après sa victoire par TKO sur Colby Covington lors de l’événement principal de l’UFC 245.

“On lui a demandé, il aurait pu couper l’une des meilleures promos de tous les temps s’il avait pu parler”, a expliqué Masvidal. “On lui a demandé après son combat avec le gars qu’il s’est cassé la mâchoire [Colby Covington]”Hé, que pensez-vous de Masvidal?” Et je suis le “combattant de l’année” – et cela n’est remis qu’à une personne parmi des milliers d’athlètes incroyables. J’ai reçu ce prix, «combattant de l’année», et je suis dans sa catégorie de poids, et quand ils lui ont demandé (à propos de) «Jorge Masvidal», il a dit: «Qui? Non, je ne sais pas qui c’est, mais je veux combattre le gars qui est sous lui », qu’il a déjà battu.

“C’est comme si Usman n’était pas vraiment un combattant – il était plutôt comme un politicien. Parce qu’il dit aux gens qu’il veut se battre, mais ce qu’il dit, ce qu’il montre? Nous allons entamer des négociations et voir ce qui se passe. “