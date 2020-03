Avec la fermeture des voyages transfrontaliers par la Russie, où dans le monde Khabib devance-t-il l’UFC 249?

La Russie réprime les voyages transfrontaliers afin de limiter la propagation de l’épidémie de COVID-19 en cours et la décision pourrait présenter encore plus d’obstacles pour l’événement UFC 249 du mois prochain.

Alors que le reste du monde se prépare à se mettre en quarantaine et à aider à aplatir la courbe des coronavirus, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) se bat désespérément pour essayer d’héberger l’UFC 249, qui devrait comporter un affrontement entre le champion des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov et Le concurrent n ° 1 Tony Ferguson. Le président de l’UFC, Dana White, a révélé plus tôt dans la semaine que la promotion avait trouvé quelques nouveaux emplacements capables d’accueillir l’événement à la carte (PPV), mais tout reste dans les limbes.

C’est parce que Khabib, qui a récemment déplacé son camp d’entraînement UFC 249 hors de la zone de Californie étroitement mise en quarantaine, pourrait encore être retenu en Russie. Il y avait un certain espoir que Nurmagomedov a quitté le pays avant que les vols internationaux ne soient immobilisés au début de la semaine, mais personne ne sait avec certitude si «Eagle» a volé dans la coopérative.

Le message suivant sur les réseaux sociaux suggère que Khabib a pu sortir à temps:

Plus tôt ce mois-ci, Khabib a même répertorié l’Arabie saoudite comme l’un de ses lieux de vacances préférés, alors il s’est peut-être retrouvé là-bas.

Cependant, le post Instagram ci-dessous montrant Khabib en train de gravir une colline qu’il a appelée à la maison depuis 5 ans, suggère qu’il pourrait toujours être mis à la terre:

Si Nurmagomedov n’était pas en mesure de sortir à temps, les choses pourraient devenir vraiment collantes pour l’UFC 249. La nouvelle interdiction de voyager transfrontalière – qui devrait entrer en vigueur le 30 mars – mettrait essentiellement fin à toutes les chances que Khabib ait de quitter la Russie (si toujours là).

Sondage

Où dans le monde est Khabib?























0%

Russie

(0 votes)













0%

Dubai

(0 votes)













0%

Arabie Saoudite

(0 votes)













0%

Autre

(0 votes)















0 votes au total



Votez maintenant

Cela dit, le gouvernement russe n’a pas révélé la durée de l’interdiction de voyager transfrontalier, confirmant que la décision n’est que «temporaire». Le meilleur scénario pour l’UFC consisterait à trouver un emplacement pouvant héberger la carte PPV le 18 avril à mesure que les cas COVID-19 augmentent et à s’assurer que Khabib est en quelque sorte en mesure de quitter la Russie s’il ne l’a pas déjà fait.

Si tout le reste échoue, Khabib peut peut-être demander au président russe Vladimir Poutine de lui accorder un accès temporaire au-delà des frontières.

Restez avec Mania pour plus de nouvelles sur l’UFC 249.