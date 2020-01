Avec la première séquence de l’UFC, Angela Hill “prête à tuer” après l’UFC Raleigh

RALEIGH, N.C. – Angela Hill a battu Hannah Cifers avec un TKO de premier tour samedi sur la carte principale à l’UFC sur ESPN + 24 à Raleigh, N.C.

Jetez un œil au combat avec Hill, qui a obtenu sa deuxième victoire consécutive par arrêt et a maintenant sa première séquence de victoires à l’UFC.

Résultat: Angela Hill bat. Hannah Cifers via TKO (grèves) – Tour 1, 4:26

Enregistrements mis à jour: Hill (11-7 MMA, 6-7 UFC), Cifers (10-4 MMA, 2-2 UFC)

Statistique clé: Hill est passée au n ° 3 sur la liste des victoires de tous les temps des femmes paille UFC avec six.

Hill sur le moment clé du combat

«Je dis toujours que la bataille mentale est la plus difficile pour moi. Je peux travailler dur toute la journée. Je ne suis pas un fainéant. Je n’ai jamais manqué un cours de catch. Le problème avec moi est que si je me trompe, je commence à douter de moi-même et j’hésite. Si je reçois un combat à court terme, moins je dispose de temps pour penser à tout ça. Si je m’entraîne simplement pour m’entraîner et que je m’entraîne pour aller mieux, je ne m’inquiète pas de ce que quelqu’un d’autre va me faire. “

Hill sur sa première séquence victorieuse à l’UFC

«(Cela) est incroyable. Je déteste perdre, donc c’est super. C’est super d’obtenir également deux arrivées consécutives. Je me sens renaître. Je me sens comme un combattant différent qui y entre prêt à tuer au lieu de se soucier de perdre ou si ma réputation va empirer. J’ai mis tout cela derrière moi et je me concentre uniquement sur le fait que je sache être le tueur. »

Hill sur ce qu’elle veut ensuite

«Je suis techniquement toujours dans le camp de combat, donc obtenir un combat avec un préavis de 10 jours n’a pas d’importance. Je serai prêt. Maintenant, c’est plus ce que je fais bien que ce qu’ils apportent à la table. J’écoute mes entraîneurs, je fais ce qu’on me dit et j’y vais et je fais le travail. “

Pour en savoir plus sur Hill, regardez la vidéo de l’interview complète après le combat ci-dessus.

