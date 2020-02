Avec la signature de Manny Pacquiao avec Paradigm Sports Management, le match de boxe Conor McGregor est-il imminent?

Paradigm Sports Management – la société qui représente Conor McGregor, parmi d’autres athlètes de haut niveau – vient de renforcer son alignement en signant l’actuel champion WBA Super Welterweight, Manny Pacquiao.

Manny est en larmes ces derniers temps, remportant trois matchs de suite contre les meilleurs prétendants Lucas Matthysse, Adrien Broner et, plus récemment, battant Keith Thurman pour remporter son dernier championnat du monde.

Nous sommes très heureux d’annoncer que Manny Pacquiao a signé avec PSM pour une représentation à service complet! Manny est l’un des plus grands boxeurs de tous les temps et nous sommes impatients de travailler avec Arnold, Ping et le reste de l’équipe à Manille pour maximiser sa carrière historique. #GP pic.twitter.com/lrdDCNcGrf

– Paradigm Sports Management (@ParadigmSM) 11 février 2020

Alors pourquoi la signature est-elle importante?

Conor a révélé il y a quelques semaines qu’un combat contre Pacquiao était sur la table, révélant qu’il était intéressé à retourner dans l’arène de boxe pour son deuxième combat professionnel. Bien sûr, c’était avant que “Pac Man” ne signe avec Audie Attar and Co. Mais maintenant que les deux hommes sont dirigés par la même équipe, faire un méga-boxe entre les deux devrait être beaucoup plus facile.

Cela dit, Pacquiao aura toujours son équipe commerciale actuelle dans le cadre de l’accord pour travailler aux côtés de Paradigm.

Quant à Conor, il a fait son retour triomphal aux arts martiaux mixtes (MMA) le mois dernier en éliminant Donald Cerrone en seulement 40 secondes dans l’événement principal de l’UFC 246 à Las Vegas, Nevada (voir à nouveau ici).

Il est actuellement en ligne pour affronter le vainqueur de Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson, qui devrait descendre à l’UFC 249 le 19 avril 2020. Si cela part en fumée, eh bien, McGregor vient d’avoir une autre option ajoutée à sa liste de lessive des challengers potentiels.