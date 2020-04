Avec la sortie de «Green Rush», Andre Fili a prévu une carrière post-UFC

Ne vous y trompez pas, Andre Fili est toujours très déterminé à devenir un champion de l’UFC, et il a l’intention d’atteindre cet objectif. Mais il a aussi des plans pour ce qui pourrait arriver après ça.

“C’est définitivement l’ambition de ma vie d’être acteur”, a déclaré Fili à MMA Junkie. «J’ai beaucoup de choses à faire en combat. Je vais devenir champion du monde à un moment donné. Je travaille mon cul pour ça. Il y a des objectifs que je veux atteindre. J’ai beaucoup à prouver.

«J’ai eu quelques années difficiles, et j’ai trouvé ma position un peu meilleure, donc j’ai encore beaucoup à prouver dans ce monde, mais jouer est définitivement quelque chose que je veux faire après avoir fini de me battre, ou même en même temps, peut-être, vers la fin. Mais c’est excitant. “

Le premier film de Fili est enfin disponible pour visionnement avec la sortie mardi de “Green Rush”, un film de Lionsgate produit en partie par le Temple de la renommée de l’UFC Urijah Faber. Fili est un acteur crédité et a déclaré qu’il avait toujours rêvé d’apparaître dans un film.

“J’ai toujours voulu agir”, a déclaré Fili. «J’adore vraiment jouer. J’ai fait du théâtre au lycée. Je n’étais pas, comme, votre enfant dramatique typique. J’étais en train de courir pour avoir des ennuis et des combats, mais j’ai vraiment aimé jouer, alors j’ai fait du théâtre à l’école jusqu’à ce que vous deviez essayer dur, et je n’essayais simplement rien. Je n’essayais pas du tout à l’école, alors j’ai arrêté de faire du théâtre. J’ai vraiment arrêté de tout faire à l’école, mais j’ai toujours aimé jouer. J’ai toujours voulu agir. “

Le créateur et producteur de “Green Rush” Rick Lee, un ancien vidéaste de MMA Junkie, décrit le film comme “Murder Mountain” en réalité. “

“Le film implique beaucoup de rebondissements”, a déclaré Lee. “Il fait assez sombre – il fait assez sombre. Je pense que beaucoup de gens vont être surpris. »

Fili a déclaré qu’il trouvait le processus de tournage du film un défi bienvenu, mais pas aussi intimidant que d’entrer dans une cage.

“Personne ne vous frappe au visage ni ne vous frappe à la tête”, a déclaré Fili. «Les journées sont définitivement longues, et c’est un peu intimidant parce que j’étais avec un tas d’acteurs très légitimes, et je ne suis pas encore un acteur légitime. Je ne voulais pas être le gars qui craignait. Je ne voulais pas être le type de combattant qu’ils ont amené qui l’a fait exploser, donc il y a certainement eu des moments où j’ai dû prendre ça très au sérieux et j’ai dû y mettre beaucoup d’efforts, mais c’était toujours amusant. “

Et maintenant, plusieurs mois après avoir mis le travail, Fili a dit qu’il était excité pour les fans d’avoir enfin la chance de voir son travail.

“J’ai toujours voulu faire des films, et commencer à faire mon premier était excitant, mais c’est encore plus excitant que les gens puissent enfin le voir enfin”, a déclaré Fili. “Parce que c’est cool de pouvoir faire un film, mais personne ne peut le regarder. Vous vous dites simplement: “J’ai fait un film”, mais personne ne l’a vu, car cela n’a pas vraiment d’importance jusqu’à ce que les gens le regardent. “

«Green Rush» est désormais disponible sur UHD, On Demand et Redbox. Le casting comprend Mike Foy, Paul Telfer, Kriss Dozal, Misha Crosby et Andre Fili.

