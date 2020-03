Avec l’événement principal de l’UFC 249 dans les limbes, Jorge Masvidal offre ses services

Jorge Masvidal souhaite sauver la situation à l’UFC 249.

Alors que l’événement doit avoir lieu le 18 avril dans un endroit à déterminer, les chances du champion poids léger Khabib Nurmagomedov de concourir contre Tony Ferguson ont diminué. En raison de la pandémie de coronavirus, Nurmagomedov est actuellement au Daghestan alors qu’il cherchait à mettre la touche finale à son camp d’entraînement.

Avec une interdiction de voyager instituée en Russie, Nurmagomedov a révélé dans un récent Instagram Live que l’UFC cherchait un nouvel adversaire pour Ferguson qui ferait la une de l’UFC 249.

Après une campagne de 2019 qui a lancé Masvidal dans un nouveau niveau de superstar, “Gamebred” est intervenu sur Twitter lundi matin pour déclarer qu’il est prêt à intervenir si nécessaire.

Après ne pas avoir concouru en 2018, Masvidal est revenu dans l’Octogone en mars 2019 et a éliminé Darren Till au deuxième tour de l’événement principal de l’UFC à Londres. Le joueur de 35 ans a suivi cette victoire avec une victoire par élimination directe de cinq secondes sur Ben Askren – le KO le plus rapide de l’histoire de l’UFC – à l’UFC 239.

Comme si l’année ne pouvait pas être meilleure, Masvidal a présenté l’UFC 244 au Madison Square Garden en novembre et a remporté une victoire au TKO au troisième tour contre Nate Diaz pour remporter le titre “BMF”.

Ferguson a connu sa propre course incroyable – qui a duré plus de six ans. “El Cucuy” a remporté ses 12 derniers combats, ce qui inclut la capture du titre intérimaire des poids légers avec une victoire de soumission au troisième tour contre Kevin Lee à l’UFC 216 en octobre 2017.

Ferguson, 36 ans, devait rencontrer Nurmagomedov à l’UFC 223 en avril 2018, mais a été contraint de quitter le combat d’unification du titre après s’être déchiré un ligament au genou. Il reviendrait à l’action un an plus tard pour remporter deux victoires consécutives de TKO sur Anthony Pettis et Donald Cerrone.

Bien que l’UFC 249 n’ait pas encore de site, Dana White a récemment déclaré qu’il avait “quatre ou cinq sites” en tête pour accueillir l’événement.