Avec une victoire à l’UFC 248, Joanna Jedrzejczyk veut le combat pour le titre de la trilogie Rose Namajunas

Rose Namajunas a déjà battu Joanna Jedrzejczyk deux fois auparavant, donc un combat de trilogie n’aurait probablement pas beaucoup de sens entre eux. Mais avec un titre en jeu, tout est possible.

C’est pourquoi Jedrzejczyk dit que si elle récupère son titre de poids paille féminin avec une victoire sur la division reine, Weili Zhang, à l’UFC 248 le 7 mars 2020 à Las Vegas, Nevada, elle veut que sa première défense de titre contre Namajunas.

«Je suis vraiment fier de moi et de mon équipe de la façon dont nous avons mené ce dernier combat contre Rose Namajunas. Le combat aurait pu aller dans les deux sens et la perte a été difficile à avaler et peut-être que je n’en ai pas fait assez », a déclaré Jedrzejczyk à BJPENN.com.

Rose a d’abord éliminé Jedrzejzcyk à l’UFC 217 au tout premier tour en 2017 pour réclamer la sangle de 115 livres. Cinq mois plus tard, Namajunas a remporté une autre victoire sur l’attaquant d’origine polonaise, remportant une décision unanime à l’UFC 223. C’est une perte qui hante toujours Joanna, c’est pourquoi elle veut avoir la chance de prouver qu’elle a ce qu’il faut pour vaincre “Thug Rose.”

«Maintenant, je sais que je crois en moi à 100% et que je peux faire assez pour gagner. Je suis vraiment contente pour Rose qu’elle soit de retour et qu’elle se bat contre Andrade et qu’elle ait le match revanche. Nous verrons ce qui va suivre, mais ce combat a du sens car il s’agit de gros sous. Je veux celui-ci.”

Namajunas a perdu son titre contre Jessica Andrade à l’UFC 237 après que “Bate Estaca” l’ait assommée avec un chelem vicieux. Trois mois plus tard, Andrade a été éliminée par Zhang en Chine (voir), ce qui nous donne la troisième championne des poids paille en 2019.

Si le titre changeait encore de mains à l’UFC 248, nous pourrions être en ligne pour un combat de trilogie entre Jedrzejczyk et Namajunas, en supposant que “Thug Rose” puisse prendre une revanche sur Andrade à l’UFC 249 le mois suivant.