Avertissement: Tyron Woodley arrive à «f-k up» tous les poids welters UFC «ringard»

Tyron Woodley est sur le point de faire son retour dans les arts martiaux mixtes (MMA) pour affronter Leon Edwards dans l’événement principal de l’UFC Fight Night 171 le 21 mars 2020 à Londres, en Angleterre.

Pour Woodley, c’est la première étape de sa visite de l’atelier de démolition, car il promet de rendre à nouveau la division des poids welters car elle est “ringarde” depuis un certain temps maintenant.

“Cette division de f-ng devient tellement ringard, et ça commence à me contrarier si mal”, a déclaré Woodley sur Ariel Helwani MMA Show (transcription par BJPenn.com). “J’ai juste vraiment besoin de revenir et d’essayer de f-k tout le monde.”

Woodley n’a plus participé à la compétition depuis qu’il a perdu sa sangle de 170 livres face à Kamaru Usman à l’UFC 235 l’année dernière. Et bien qu’il ne soit toujours pas assuré d’un tir au titre avec une victoire sur Edwards, la ceinture est toujours la finale.

En regardant l’agencement de la division, Woodley a une perspective très unique de ce à quoi il ressemble et de qui il envisage à l’avenir.

«Qui gagne le plus d’argent dans notre sport? Pas le champion du monde Kamaru Usman », a-t-il ajouté. “[Jorge] Masvidal, il fait enfin ses jours de paie. Il est maintenant en tête de liste. Donc [are] les frères Diaz, Conor McGregor aussi. Certaines de ces personnes n’ont jamais eu de ceinture. Cowboy Cerrone vient de gagner un gros salaire, jamais à distance proche d’un titre mondial à l’UFC », a déclaré Tyron.

Alors qu’il hésitait à affronter Leon, Woodley explique pourquoi combattre certains gars n’est tout simplement pas aussi séduisant que d’autres.

“Un Leon Edwards, un Kamaru Usman, un Colby Covington”, a-t-il déclaré. «Aucun de ces gars ne fera de moi autant un grand qu’un Carlos Condit, un Robbie Lawler, qu’un Josh Koscheck, qu’un Dong Hyun Kim.

«Les gens qui vont mettre mon nom dans le livre des records sont les gens que j’ai déjà battus. Ce sh-t est juste personnel maintenant. “

Dans l’état actuel des choses, on ne sait pas si Jorge Masvidal et Kamaru Usman feront du tango dans un combat de championnat plus tard cette année, car «Gambred» a toujours les yeux sur Conor McGregor. Cela signifie qu’une performance dominante sur Leon pourrait ramener Woodley vers la terre promise plus tôt que tard.