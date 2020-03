Avocats de la défense: 2012 DUI, COVID-19 pourrait lancer une courbe dans l’affaire Jon Jones

Ce qui se passera ensuite dans la dernière affaire judiciaire de Jon Jones pourrait être plus grave à cause de son passé. Mais toute punition à laquelle il pourrait être confronté pourrait également être atténuée par la pandémie de COVID-19.

Les avocats de la défense chevronnés basés à Albuquerque, N.M., disent que le problème le plus grave auquel Jones est confronté est que les procureurs traduisent en justice une condamnation pour délit DUI en 2012, ce qui signifie qu’il pourrait être accusé de récidive. Une condamnation pourrait entraîner une peine obligatoire de 90 jours d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an de prison.

“Cela permet au procureur de présenter un argument solide, de voir combien d’opportunités il a eues pour modifier son comportement, et de voir comment chaque fois qu’on lui en donne l’occasion, il fait un pied de nez et fait ce qu’il veut”, a déclaré le spécialiste de la défense pénale David Serna. MMA Fighting.

Jones, 32 ans, fait face à quatre délits – aggravation de conduite avec facultés affaiblies, utilisation négligente d’une arme à feu, possession d’un conteneur ouvert et défaut de fournir une preuve d’assurance – résultant de son arrestation tôt jeudi matin au centre-ville d’Albuquerque.

Comme détaillé dans une paire de rapports de police, les agents ont répondu à un seul coup de feu et ont découvert Jones dans une Jeep en marche avec un sujet inconnu assis sur le trottoir à côté de la porte du passager. Jones, qui a nié avoir déchargé une arme à feu, aurait des résidus de marijuana sur ses vêtements et aurait échoué à un test de sobriété. Les officiers ont découvert plus tard un pistolet Glock .22 et un boîtier d’obus à côté de la voiture qui correspondaient au calibre de l’arme.

Jones a été libéré quelques heures plus tard du centre de détention métropolitain du comté de Bernalillo et doit revenir en cour le 8 avril pour une audience de cautionnement, où un juge fixera les conditions de sa libération provisoire.

Le champion des poids lourds légers de l’UFC a eu plusieurs accrochages avec la loi dans sa ville natale adoptée. Il y a tout juste deux mois, il a terminé sa probation pour inconduite pour agression présumée contre un employé d’un club de strip-tease. En 2015, il a été condamné à 18 mois de probation pour une affaire de délit de fuite qui l’a conduit à se voir retirer son titre.

Serna a déclaré que les accusés sont rarement condamnés à des peines de prison pour les autres accusations auxquelles Jones fait actuellement face. Mais il a dit que le cas du combattant d’il y a huit ans serait «susceptible» d’être pris en compte. Cela l’exposerait à une peine plus sévère que celle standard pour les premiers contrevenants d’un délit de CFA au Nouveau-Mexique, qui est une peine obligatoire de 48 heures. en prison, un maximum de 90 jours en prison et un an de probation.

“Je pense que le juge donnerait probablement du temps au gars, parce que le juge examinerait les antécédents et verrait que le gars a été donné pause après pause et pourrait dire que c’est maintenant le moment où vous allez être tenu responsable”, Dit Serna.

Dans les semaines à venir, l’affaire sera transmise aux procureurs de l’État, qui rassembleront les preuves disponibles auprès de la police et décideront de la suite à donner. Selon le porte-parole du procureur, ils ont déjà demandé des images de la caméra et d’autres preuves pour leur enquête.

Serna est très familier avec l’évaluateur chargé de l’affaire, Jason C. Brown, qui a initialement effectué l’arrêt de la circulation sur Jones devant le Library Bar and Grill. Il pense que Brown est le même officier qui a cité Jones en 2016 pour les courses de dragsters; dans une vidéo de caméra corporelle devenue virale, Jones et Brown ont eu un échange verbal passionné avec le champion de l’UFC appelant l’officier de police “un cochon”.

Selon le Albuquerque Journal, Brown, qui a appelé l’officier assistant Brian Johnson sur les lieux pour effectuer le test de sobriété sur le terrain qui a abouti à l’arrestation de Jones, a fait l’objet de trois plaintes civiles pour profilage racial.

“Il est certainement un membre bien connu de l’unité DWI”, a déclaré Serna à propos de Brown. “C’est une malchance quand le flic initial qui vous arrête se trouve être membre de l’unité DWI.

«Qui sait, il a peut-être eu quelque chose pour cet accusé. Je serais surpris si les avocats (de la défense) ne soutiennent pas qu’il y a eu des prétextes ou des poursuites vindicatives, simplement parce qu’il a eu des démêlés avec ce même type auparavant. Je pense que la défense affirmerait certainement que ce flic en particulier recherche ce type. »

Sur la base du rapport de police, l’avocat de la défense Erlinda Johnson a déclaré qu’il y avait plusieurs opportunités pour les avocats qui défendaient Jones. Elle a cité, par exemple, le rôle inconnu de la personne assise sur le trottoir à côté de son véhicule et a déclaré que cela remet en question les autres allégations contre Jones et qui pourraient potentiellement être en faute.

“Ils ne mentionnent jamais le deuxième sujet qui était censé être sur le trottoir, car il parle du conducteur et puis un autre sujet sur le trottoir”, a-t-elle déclaré. «Il y a donc un problème de savoir s’ils peuvent prouver qu’il avait le contrôle du véhicule. Pour l’avocat de la défense, je peux voir beaucoup de problèmes potentiels à soulever dans cette affaire. Le simple fait qu’il était assis sur le siège du conducteur ne signifie pas nécessairement qu’ils peuvent le condamner pour DWI. »

En fin de compte, Serna a déclaré que la direction de l’affaire dépend de la question de savoir si les avocats de Jones pensent qu’ils obtiendront une issue favorable avec le juge affecté à l’affaire, et si les procureurs croient qu’ils ont un dossier suffisamment solide pour gagner une condamnation – ou se contenter d’une négociation de plaidoyer qui permettra d’économiser des ressources d’État.

“Habituellement, le procureur est heureux de renoncer à un procès devant jury, que ce soit dans le cadre d’une négociation de plaidoyer, de le laisser passer d’une seconde à une première (infraction), ou si c’est parce que le procureur ne veut pas passer par tous les tracas et il faudra du temps pour un procès avec jury », a-t-il dit. «Il faudra une journée juste pour choisir le jury car ce type est bien connu. Cela prendra un jour ou deux juste pour juger l’affaire, donc ce qui a commencé comme un procès d’une demi-journée se prolonge en un procès de deux ou trois jours. Les procureurs sont généralement plus qu’heureux de renoncer à un procès devant jury en raison de tout le temps qu’il a mangé qui aurait pu être utilisé pour plaider des dizaines d’autres personnes. »

Le cas de Jones arrive également à un moment sans précédent pour le système judiciaire. Le virus COVID-19 a mis les tribunaux locaux dans une situation d’attente alors que les autorités tentent d’empêcher la propagation du virus. Johnson a déclaré que la majeure partie de sa charge de travail avait été retardée et s’attend à ce que la même chose se produise pour la championne.

“Vous avez certaines règles qui doivent être respectées si cela reste un délit”, a-t-elle déclaré. “S’il n’est pas amené à la piste avant un certain temps, son dossier pourrait être rejeté. Si l’État ne produit pas les témoins ou les officiers parce qu’ils sont utilisés pour les questions de santé nationale les plus urgentes, il y a beaucoup de problèmes différents pour plaider l’affaire. “

Là encore, Johnson a déclaré que la renommée de Jones pourrait être plus un détriment qu’un avantage lorsque les procureurs décident de la gravité des accusations.

“(Ils) ne veulent peut-être pas être perçus comme rejetant un cas parce que quelqu’un est célèbre, et utilisant l’excuse de l’urgence sanitaire nationale comme raison du licenciement”, a-t-elle déclaré.