Ayaka Miura ne cesse de gravir les échelons dans UN championnat

Comptez Ayaka Miura du Japon comme un autre membre de l’alignement du championnat ONE qui a connu une année 2019 mémorable. La candidate au poids de la paille a eu un impact énorme avec des victoires consécutives pour solidifier sa première année avec ONE en tant que prétendant sérieux. Avec un œil vers 2020, Miura a hâte de gagner la ceinture cette année.

La première étape de son voyage à la conquête d’une autre année civile commence le 10 janvier chez ONE: A New Tomorrow lorsqu’elle affrontera Maira Mazar.

En entrant dans ce match, Miura a l’intention de mettre en œuvre ses compétences de frappe améliorées dans l’espoir d’ajouter une autre victoire à son record.

“Cette [bout] est un combat très important pour moi », partage Miura. «Je veux que tout le monde voie comment j’ai évolué. Je ne suis pas seulement un grappler! “

Le grappling est toujours la compétence de base de Miura. Cependant, comme la plupart des grapplers, Miura sait qu’elle doit être bien équilibrée si elle espère être plus efficace dans les arts martiaux mixtes. Miura a fait preuve d’une grande intuition dans le ring contre ses deux adversaires précédents, Laura Balin et Samara Santos. Cette intuition a conduit à deux victoires rapides sur les anciens challengers du titre ONE paille.

Entrant dans le combat avec l’attaquant Mazar, qui est également connu pour son pouvoir KO, Miura sait qu’elle doit apporter plus que ses compétences de grappling à la table.

“Cette fois, j’ai surtout travaillé avec [head coach, Ryo] Chonan et mon entraîneur de conditionnement, M. Horie, sur l’amélioration de mes mouvements », a déclaré Miura. «J’ai fait des exercices en prévision de ses attaques. Ma force est bonne grâce à l’haltérophilie lourde, mais mon mouvement est mauvais, donc j’ai travaillé sur les angles et les réflexes pour améliorer ma rapidité. “

Miura a étudié Xiong Jing Nan et, avec l’aide de ses entraîneurs, a préparé ce qu’elle pense être le plan de match approprié pour éliminer son adversaire.

Bien qu’elle ne soit pas tout à fait prête à défier la championne Xiong Jing Nan, il semble que Miura étudie la championne chinoise alors qu’elle espère un jour être dans la cage avec elle en compétition pour le championnat du monde.

“J’imagine qu’elle viendra directement avec de longs jabs et des croix plus que des coups de pied”, a déclaré Miura. «Je dois être prêt à glisser [the punches] donc je ne suis pas touché. Certainement, [Mazar] est un combattant fort, donc je veux montrer aux fans comment je gère sa frappe et comment je peux l’attirer dans mon jeu. »

Obtenir Mazar sur la toile donnerait certainement à Ayaka Miura une meilleure chance de la doubler, mais Miura sera prête à affronter son adversaire de toute façon. Quand elle montera dans le ONE Circle, il sera temps pour la préparation de céder la place à l’exécution.

La carte ONE: A New Tomorrow est empilée avec des combats à ne pas manquer. Dans l’événement principal, Rodtang Jitmuangnon défendra son titre mondial ONE Flyweight Muay Thai contre Jonathan Haggerty dans un match revanche très attendu. Dans l’événement co-principal, Stamp Fairtex continuera son voyage vers la conquête d’un titre mondial dans un troisième art martial. Elle fait face à Puja Tomar. Si les combats sont à la hauteur de leur potentiel, la carte pourrait aider à lancer l’année de ONE Championship du bon pied.

