B.J. Penn hésite à se battre à nouveau: «Vous ne pouvez pas sortir et continuer à vous blesser»

En mai, cela fera un an que les fans ont vu B.J. Penn pour la dernière fois dans l’octogone, et il n’est pas pressé de se précipiter. S’il le fait jamais.

L’ancien champion de l’UFC à deux divisions est apparu sur un chat en direct sur Instagram avec l’entraîneur de longue date Jason Parillo ce week-end, et Penn, âgé de 41 ans, a expliqué pourquoi le prix qu’il paie dans les camps de combat ces jours-ci pourrait enfin marquer la fin de sa carrière.

“Il faut beaucoup de travail”, a déclaré Penn (transcription via MMA Junkie). «Ça en prend trop. Trop de travail (explétif). À cet âge, cela prend juste trop de travail (explétif). On ne sait jamais ce qui va se passer, mais cela demande tellement de travail. “

“Il y a tellement de gens qui me disent de me battre à nouveau”, a ajouté Penn plus tard. «D’autres personnes me disent de ne plus combattre. C’est beaucoup à prendre. “

Depuis son retour d’une deuxième retraite en 2017, Penn (16-14-2) n’a pas vu sa main levée en quatre apparitions. Plus récemment, Penn a perdu une décision unanime face à son compatriote vétéran Clay Guida à l’UFC 237 en mai dernier. Ce résultat a ajouté à une séquence sans victoire remontant à février 2011.

À son apogée, Penn était l’un des combattants les plus redoutés de tout le MMA et il a remporté des titres UFC en poids léger et poids welter, frappant des goûts de Matt Hughes, Diego Sanchez, Sean Sherk, Jens Pulver et Takanori Gomi. Il a été une star lors de la montée en puissance de l’UFC dans les années 2000.

Cette notoriété a rendu difficile pour Penn de passer à autre chose. Il a admis être partagé entre son amour de la compétition et la possibilité que le jeu l’ait dépassé.

«Si je pouvais faire autre chose, ce serait bien», a déclaré Penn. «Si je pouvais faire autre chose dans la vie qu’un simple combat de poing, ce serait bien. Mais c’est tellement amusant et j’adore le processus et toutes ces choses à ce sujet.

“Ensuite, vous entrez dans le gymnase et commencez à faire du bien avec des combattants actifs et la prochaine chose que vous savez que vous essayez de combattre et de mordre plus que vous ne pouvez mâcher. Vous pourriez l’être, vous pourriez ne pas l’être. Mais le processus lui-même, c’est beaucoup de faire juste un camp ou quoi que ce soit. “

Au cours des dernières années, Penn a parfois fait la une des journaux pour les mauvaises raisons dans son Hawaï natal, son nom étant attaché à divers affrontements avec la loi. Plus tôt cette année, Penn a fait l’objet d’une enquête pour son implication potentielle dans un accident de camion le 7 février à Hilo dans lequel Penn aurait pu conduire sous l’influence. En août dernier, Penn a participé à une altercation physique dans un bar.

Malgré ses troubles personnels et son manque de succès dans la cage, Penn hésite à annoncer une troisième retraite. Cependant, il a dit à Parillo qu’il devenait difficile de trouver une raison de se battre à nouveau.

“Je suppose que lorsque vous avez quelque chose à prouver, c’est quand vous pouvez vous battre le mieux”, a déclaré Penn. “C’est comme,” Hé mec, tu as déjà fait tes preuves. “Ce n’est pas de faire mes preuves, j’aime vraiment faire ça. Mais vous ne pouvez pas sortir et continuer à vous blesser. Cela n’a de sens pour personne. “