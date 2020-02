«Baby Slice» rencontre Kaheem Murray au Bellator 241

“Baby Slice” est de retour et il vise sa première victoire en près de deux ans.

Le fils de feu Kimbo Slice, Kevin Ferguson Jr. (3-2, 1 NC) fait face à Kaheem Murray (3-3) dans un combat de 160 livres sur la partie préliminaire du Bellator 241 au Mohegan Sun Arena à Uncasville, Conn le 13 mars.

MMA Fighting a confirmé le combat avec des officiels à la suite d’un premier rapport de MMA Junkie.

Ferguson a besoin d’une victoire après que sa dernière sortie ait tourné au vinaigre. Ce qui a été jugé pour la première fois une victoire de 38 secondes sur TKO contre Craig Campbell en octobre dernier a ensuite été annulé par un non concours lorsque le département de la réglementation de la tribu Mohegan a décidé que la rafale de finition de Ferguson incluait au moins un coup illégal à l’arrière de la tête de Campbell.

Dans le combat précédent, Ferguson a été bouleversé par le nouveau venu de Bellator, Corey Browning. Ferguson n’a pas enregistré de victoire officielle depuis qu’il a battu Devon Brock par un étranglement arrière nu au premier tour au Bellator 197 en avril 2018.

Murray fait ses débuts au Bellator après une défaite de soumission au troisième tour contre LJ Reboli lors d’un spectacle régional en Pennsylvanie en juin dernier.

Deux autres combats ont été ajoutés à la carte préliminaire du 13 mars: un combat des poids mi-moyens entre Mark Lemminger (10-1) et Ion Pascu (18-10) et un combat léger entre Vladimir Tokov (5-0) et Marcus Surin (6 -2).

Le Bellator 241 sera mis en vedette par un combat de championnat des poids plumes entre Patricio Freire et Pedro Carvalho qui déterminera également qui passera aux demi-finales du Bellator Featherweight World Grand Prix.