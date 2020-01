Bad News Blaydes délivre un message pragmatique à Just Bleeders – Gameplan ne sera jamais «debout et bang»

Curtis Blaydes n’a pas pu décrocher un seul takedown contre Junior dos Santos lors de l’événement principal de l’UFC Raleigh, qui a eu lieu le week-end dernier sur ESPN +, mais cela n’a pas empêché «Razor» de marquer un coup de grâce technique et violent contre l’ancien champion des poids lourds, Junior dos Santos.

Et maintenant que Blaydes s’est positionné près du sommet du classement de 265 livres, les fans d’arts martiaux mixtes (MMA) pourraient s’attendre à ce que l’ancien champion national de la NJCAA s’appuie davantage sur sa puissance, qui se déplace derrière une impressionnante portée de 80 pouces.

Ça n’arrivera pas.

“Je n’aime pas me faire frapper au visage”, a déclaré Blaydes aux journalistes à Raleigh (via MMA Junkie). “Je sais que si je te mets sur tes fesses, tu ne peux pas me frapper. Je ne veux pas être méchant avec les fans. Je sais qu’ils veulent que je me lève et frappe, mais ce ne sera jamais mon plan de match. Ça va toujours être lutte, lutte, lutte, lutte, lutte. Le plan Z est la grève. “

Avant de battre Dos Santos, Blaydes a marqué 30 éliminations sur une période de six combats.

Malheureusement pour «Razor», il était déjà classé n ° 3 dans la division avant Raleigh, il est donc peu probable qu’il progresse vers l’avant lorsque les nouveaux classements seront publiés plus tard cette semaine. De plus, une paire de défaites techniques par coup sûr contre Francis Ngannou, actuellement réservé, l’empêche de remporter le titre immédiatement.

À moins que Stipe Miocic ne «fasse la bonne chose».