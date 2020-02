Bande-annonce de la première mondiale de “Green Rush” du producteur Urijah Faber

Urijah Faber et Andre Fili sont entrés dans le cinéma.

“Green Rush”, un film de Lionsgate mettant en vedette Fili en tant qu’acteur et Faber en tant que producteur, est prévu pour une date de sortie le 14 avril – et vous pouvez découvrir la première mondiale de la bande-annonce ci-dessus.

Le producteur et créateur de “Green Rush”, Rick Lee, est dans l’espace MMA depuis un certain temps. Producteur de longue date de MMA, Lee a travaillé sur divers projets dans l’industrie au fil des ans (y compris avec MMA Junkie). L’écrivain de longue date du MMA, Danny Acosta, a également contribué au film.

Pour ce projet, Lee s’est associé à Faber et au réalisateur Gerard Roxburgh pour produire un thriller sombre et audacieux. Selon Lee, l’histoire est basée sur les expériences folles d’un ami commun qu’il a partagé avec Roxburgh. Lee n’était pas du tout surpris par l’intérêt de Faber pour se lancer dans le cinéma.

“C’est un gars qui a tout entre les mains: l’immobilier, une salle de sport, une équipe … c’est un combattant, c’est un père”, a déclaré Lee à MMA Junkie. «Urijah fait beaucoup de tout, mais il a vraiment joué un rôle clé dans la réalisation des choses. … Il a aidé à combler l’écart pour l’accord de Lionsgate, qui est évidemment assez grand. Voir le logo Lionsgate apparaître sur notre film est assez excitant. »

Lee et Roxburgh avaient des choses élogieuses à dire sur la participation de l’UFC aux poids plumes de Fili. Ils ont été impressionnés par la capacité de Fili à clouer une scène dès le départ. Il n’y a eu aucune reprise avec Fili, a déclaré Roxburgh.

“Il était un vrai pro”, a déclaré Roxburgh. «Il m’appelait sur Skype et Facetime avec notre autre producteur, Misha Crosby. Il est en fait un acteur du film. Nous l’avons fait appeler pour nous assurer qu’il était prêt. Quand nous sommes arrivés sur le plateau, nous n’avons jamais eu à faire une deuxième prise pour Fili. Il était prêt à partir – un pro absolu. »

Roxburgh, qui a le producteur «The Ultimate Fighter» et le documentaire d’Evan Tanner «Once I Was a Champion», a fourni à MMA Junkie un bref synopsis du film et ce que les fans peuvent attendre de «Green Rush».

“C’est l’histoire de deux frères qui ont une ferme de cannabis alors que la législation est en train de changer et cela les oblige à faire face à la zone grise légale en termes de trafic de leur cannabis”, a déclaré Roxburgh. «Ce qui finit par arriver, c’est qu’ils sont sans le savoir trahis par (des gens) qui doivent de l’argent à des gangsters plus gros. Ils viennent voler l’argent à la ferme – et c’est l’essentiel. C’est la configuration. Le film se déroule en quelques heures seulement, lorsque ces gars-là arrivent à la ferme et que les choses deviennent violentes. »

Alors que Lee pense que les fans de MMA apprécieront le film, il a précisé une chose: le film s’étend aux personnes de tous intérêts. Alors que quelques membres de la sphère médiatique du MMA (dont John Morgan de MMA Junkie) ont de brefs camées, le film est principalement destiné aux téléspectateurs qui aiment un film captivant.

“Si vous avez vu” Murder Mountain “et que vous aimez” Murder Mountain “sur Netflix, vous allez adorer” Green Rush “, a déclaré Lee à MMA Junkie. “Notre film est” Murder Mountain “en réalité.

«… Le film comporte beaucoup de rebondissements. C’est assez sombre – c’est assez sombre. Je pense que beaucoup de gens vont être surpris. Ce n’est pas vrai à 100% en ce qui concerne tout ce qui s’est passé dans la vraie vie, mais le film est basé sur de vrais événements. Nous avons fait nos recherches. »

“Green Rush” sera disponible sur UHD, On Demand et Redbox à partir du 14 avril. Le casting comprend Mike Foy, Paul Telfer, Kriss Dozal, Misha Crosby et Andre Fili.

