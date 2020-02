Image: @bareknucklefc sur Instagram

Bare Knuckle Fighting Championship est poursuivi pour une participation de 40% par un partenaire commercial présumé du président David Feldman.

BKFC a fait irruption sur la scène au cours des dernières années avec une série de combats impressionnants et mémorables pour accompagner ce que beaucoup considèrent comme un ajout fascinant au paysage des sports de combat. Nous avons vu des artistes comme Artem Lobov, Paulie Malignaggi et Jason Knight mettre tout en jeu au nom de faire leurs preuves sous un ensemble de règles complètement différent.

Hélas, comme l’a rapporté Forbes, il semblerait que la promotion ait quelques problèmes persistants dont ils doivent s’occuper avant de pouvoir vraiment progresser en tant que marque – ou même continuer en tant que telle.

Le demandeur, Edward Stewart, a affirmé que lui et Feldman avaient commencé à discuter de la possibilité d’organiser des événements à mains nues en 2012. Il indique ensuite qu’ils ont tous deux accepté de détenir 40% de l’entreprise, dont 20% à un tiers, et alors qu’ils étaient censés avoir une forme d’accord écrit, Stewart n’a pas de copie de la documentation.

Entre décembre 2013 et juin 2018, Stewart a affirmé qu’il avait investi une somme totale de 250500 $ – avec l’un de leurs objectifs étant d’attirer le légendaire Kimbo Slice pour un combat.

“Tout au long de cette période, Stewart a continué à demander à Feldman un contrat écrit prouvant leur accord et plus d’informations sur les finances et les affaires de leur entreprise”, indique la plainte.

Jusqu’ici, BKFC a fait un tour de montagnes russes, mais alors que nous regardons vers l’avenir, il ne semble pas que les choses vont s’arranger de sitôt.

Pour l’instant, il s’agit simplement de voir comment les choses se déroulent alors que les fans attendent de voir comment cette action en justice influe sur l’état de la promotion.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/02/2020.