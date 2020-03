Bartosz Fabinski bat son compatriote combattant de l’UFC Darren Stewart

Bien que l’UFC ait été forcée d’annuler l’UFC de samedi sur ESPN + 29 à Londres en raison de la pandémie de coronavirus en cours, deux des athlètes prévus pour la carte ont pu participer à la tête d’affiche de Cage Warriors 113 vendredi.

Bartosz Fabinski a vaincu Darren Stewart par décision unanime dans l’événement principal des poids moyens, qui a été autorisé à continuer après que les cuivres de l’UFC et de Cage Warriors ont pu travailler ensemble et faire en sorte que le combat se produise. Les scores étaient de 30-27, 30-26 et 30-26.

Fabinski était à l’origine censé combattre Shavkat Rakhmonov sous la bannière de l’UFC, tandis que Stewart était confronté à Marvin Vettori. Le changement de plan les a vus se battre entre eux dans la tête d’affiche de Cage Warriors 113, descendu de BEC Arena à Manchester, en Angleterre, et diffusé sur UFC Fight Pass.

Le combat a été actif dès le départ, Fabinski (15-3) et Stewart (11-5) ne retenant rien alors qu’ils jetaient de gros coups de poing avant de s’engager dans le match de lutte. Fabinski a marqué avec un retrait, mais il a été accueilli avec un coude grattant de Stewart qui lui a ouvert le côté de la tête. Le sang a coulé, mais Fabinski a répondu avec de bons coups pour s’assurer qu’il s’agissait toujours d’une manche gagnante.

Dans le second, Fabinski, qui a été nettoyé entre les rounds, est sorti déterminé à prendre le combat au sol. Il a réussi et a planté Stewart sur son dos, où il a pu contrôler les choses pendant la durée de la manche. La coupure de Fabinski a rouvert, et il a versé du sang sur le dessus, mais il a quand même contrôlé la position et infligé ses propres dégâts avec un sol et une livre solides.

Fabinski a tenté de chasser Stewart avec des grèves pour commencer le tour. Juste au moment où il avait l’air paniqué, Stewart a atterri avec brio. Il n’a passé que quelques secondes au sommet, et peu de temps après, Fabinski a répondu par un démontage. Un Stewart frustré et fatigué a fait de son mieux pour grimper de son dos, mais Fabinski est resté sur lui et était déterminé à s’accrocher et à garder le contrôle pour le reste du combat.

C’était un coup franc sur les tableaux de bord pour Fabinski, qui a ramassé un tour 10-8 des deux juges. Le combattant polonais a réussi son retour à la compétition après 16 mois et a maintenant remporté huit de ses neuf derniers concours datant de mars 2014. Stewart, quant à lui, a vu sa séquence de victoires de deux combats interrompue.

Résultats complets de Cage Warriors 113:

CARTE PRINCIPALE

Bartosz Fabinski bat. Darren Stewart par décision unanime (30-27, 30-26, 30-26)

Mason Jones bat. Joe McColgan via TKO (genou et coups de poing) – Ronde 1, 4:40 – remporte le titre léger vacant

David Bear bat. Nathan Jones par décision unanime (30-27, 30-27, 30-27)

Paddy Pimblett bat. Decky Dalton via TKO (frappes au sol) – Tour 1, 2:51

CARTE PRELIMINAIRE

Perry Goodwin bat. Steve Aimable via décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Coner Hignett bat. Darren O’Gorman via KO (coup de poing) – Tour 3, 2:12

Adam Amarasinghe déf. Jake Bond par KO (genou et coup de poing) – Tour 1, 4:59

Jamie Richardson bat. Matthew Bonner via décision unanime (30-27, 30-26, 30-26)

James Hendin bat. Kris Edwards via décision unanime (30-27, 30-26, 30-25)

Aidan Stephen bat. Jack Collins via TKO (coudes) – Tour 1, 1:24

.