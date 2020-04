Bas Rutten raconte avoir battu trois “Navy SEALs” à la fois dans un combat de rue à Tokyo

Bas Rutten a voyagé partout dans le monde au cours de son séjour dans l’industrie des sports de combat, et il a donc des histoires assez intéressantes à partager.

Rutten a partagé l’une de ces histoires sur un récent épisode de Submission Radio, remontant à une époque où il a bagarré trois hommes prétendant être des Navy SEAL dans le célèbre quartier Roppongi de Tokyo.

«J’ai combattu une fois sur trois [guys] au Japon », a commencé Rutten. “Ils prétendaient être des Navy SEALs, ils avaient des tatouages ​​Navy SEALs sur le corps, mais ce n’étaient pas des Navy SEALs. Je garantis à 100% qu’ils ne le sont pas, car je forme les SEAL et ce ne sont pas des gars comme ça. Croyez-moi.

“Ils sont entrés et ce qui s’est passé, c’est que je me tenais debout et je les vois – ça s’appelle MoTown, le bar s’appelle à Roppongi à Tokyo, et c’est un long bar – je vois tellement de gens voler à gauche et à droite”, a poursuivi Rutten. . “Je regarde, et il y a trois gars, et ils ont poussé tous ces petits japonais sur le côté et ils ont marché à travers [the bar]. “

Rutten a poursuivi, expliquant qu’il était à l’époque avec d’autres pionniers du MMA, Guy Mezger et Frank Shamrock. Évidemment, cependant, les fauteurs de troubles ne se battaient pas avec les fans, car ils ne savaient clairement pas avec qui ils allaient se battre.

“Je me tiens au milieu, je regardais juste ailleurs, je ne voulais pas les regarder”, a déclaré Rutten. «Effectivement, ils m’ont aussi poussé. J’ai dit: “Hé les gars, allez, mec, qu’est-ce que vous faites?” Et tout de suite ils m’ont entouré, [saying] «Tu veux y aller, mec? Tu veux y aller? Tu veux aller l’amener dehors?

“Guy est venu, Guy Mezger, et il a dit:” Hé les gars, nous sommes tous des combattants professionnels “. Et ils ont dit: “oh, nous ne donnons pas de conneries, je ne donne pas de conneries.” [Guy] dit: “Ouais, je sais, je comprends ça, mais de nous tous, [Rutten is] le pire gars avec qui se battre, tu ne devrais pas faire ça maintenant. “Et le gars dit:” Alors, tu veux sortir? “J’ai dit, cool. [He said] “Qui voulez-vous combattre?” J’ai dit: “Je vais me battre tous les trois, qu’en est-il?” “

Puis l’action a commencé. Bas Rutten prétend avoir fait court de ses ennemis.

“Deux d’entre eux ont été abandonnés instantanément”, a déclaré Rutten. «Je vais, bonk, bonk. Et j’avais un gars [left] et j’ai dit aux gars, j’ai dit: “tu sais quoi? Je ne vais pas le mettre KO, je vais le soumettre. »Je ne voulais pas faire de faveurs. Donc, je me souviens que je l’ai d’abord mis dans un brassard. Il tape, il dit qu’il veut arrêter. Je l’ai laissé partir. Et puis tout de suite il m’attaque à nouveau. Je roule tout de suite dans une barre de genou. Je dis, “c’est fini maintenant?” Et je fais un peu d’hyperextension de sa jambe parce que je veux m’assurer qu’il s’arrêterait, et il dit “oui, s’il vous plaît, arrêtez, arrêtez, arrêtez.” Je dis bien, alors je l’ai laissé partir. Et puis encore il m’attaque. Et puis tout le monde dit: “Bas, étouffe-le.” Je pars, d’accord, et donc je l’étouffe. “

Une fois que l’homme était devenu froid, Rutten et ses compagnons de combat ont décidé de lui donner une leçon.

“Nous l’avons mis à terre”, a déclaré Rutten. «Je crois que nous venons de baisser son pantalon et nous attendons juste qu’il se réveille. C’est ce que je pense que nous venons de faire. Et bien sûr, il est devenu très embarrassé quand il s’est réveillé. Si cela avait été le cas maintenant, nous aurions pu publier un article sur Facebook ou YouTube. »

Que pensez-vous de cette histoire sauvage de Bas Rutten?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/04/2020.