Bec Rawlings: “Je me bats parce que je veux me battre, pas parce que j’ai besoin d’argent”

DUBLIN – Bec Rawlings a révélé comment elle avait demandé à se battre en Irlande après avoir fait l’expérience de l’atmosphère de la 3 Arena pour la première fois. L’ancien combattant de l’UFC explique à quel point elle est heureuse avec Bellator et l’espace que la promotion lui donne pour être elle-même. «Rowdy» a mis en lumière le fait d’être un produit précieux pour les promotions et d’être plus sûr que jamais financièrement. La combattante austrailienne a également remis les pendules à l’heure sur certaines idées fausses à propos de son compte OnlyFans et a promis de rattraper son dernier combat «sh * t» avec une performance de boxe à Dublin.