Becky Lynch dit que Conor McGregor dominera Khabib Nurmagomedov lors du match revanche

La championne féminine de la WWE Raw, Becky Lynch, a déclaré que Conor McGregor dominerait Khabib Nurmagomedov si et quand elles se disputeront.

Lynch et McGregor sont deux des plus grandes stars du sport d’Irlande et se sont soutenues à plusieurs reprises dans le passé, il n’est donc pas surprenant que Lynch choisisse McGregor pour battre Nurmagomedov dans un match revanche entre les deux superstars de l’UFC.

S’adressant à TMZ Sports, Lynch a déclaré que non seulement McGregor battra Nurmagomedov s’ils le repoussent, mais qu’il dominera le combat.

Voici ce qu’elle a dit.

“Conor l’a compris. Bien sûr, je vais me dire compatriote. Il l’a, il l’a. Il a dépassé Khabib hier soir et je pense qu’il travaille. Vous l’avez vu lors du dernier combat. Il a un nouveau plan de match, sa tête est fermement en place et je pense qu’il le gagne », a déclaré Lynch.

Bien qu’il ne soit pas surprenant de voir Lynch choisir McGregor pour vaincre Nurmagomedov dans un match revanche potentiel, elle disant que l’Irlandais a battu le Russe lors du premier combat de la paire à l’UFC 229 est surprenant d’entendre compte tenu du fait que la plupart se rappellent que Nurmagomedov a laissé McGregor au sol. combat. Vous ne trouverez pas trop de gens qui croient que McGregor a gagné n’importe quel aspect de ce premier combat, y compris la frappe.

Mais Lynch est très confiante dans son choix de McGregor. Elle croit que nous avons vu dans le combat de Donald Cerrone à l’UFC 247 que McGregor s’entraîne à nouveau durement et essaie vraiment de faire une autre course pour le titre léger de l’UFC, et elle croit qu’il parlera si et quand il reviendra l’Octogone en face de Nurmagomedov.

«Je pense qu’il a ce dévouement. Il le soutient, mec. Il le soutient », a déclaré Lynch.

Êtes-vous d’accord avec Becky Lynch que Conor McGregor dominera Khabib Nurmagomedov dans le match revanche?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 17/02/2020.