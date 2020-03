Belal Muhammad optimiste que l’UFC 249 a lieu malgré la pandémie

Avec les trois prochains événements UFC précédemment programmés reportés, un événement massif se bloque délicatement dans la balance.

L’UFC 249, mis en évidence par l’un des combats les plus attendus de l’histoire de la société avec le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov affrontant l’ancien détenteur du titre intérimaire Tony Ferguson, doit toujours se dérouler dans l’état actuel des choses, mais rien n’est certain au milieu de la pandémie actuelle de coronavirus en croissance rapide.

Le président de l’UFC, Dana White, a assuré aux fans que le combat aurait lieu malgré tout, même en dehors des États-Unis si nécessaire, mais qu’est-ce que cela signifie pour le reste de la carte?

Le concurrent des poids mi-moyens Belal Muhammad (16-3 MMA, 6-3 UFC), qui affronte Lyman Good (21-5 MMA, 3-2 UFC) sur la carte du 18 avril, espère que son combat et l’événement dans son ensemble , finissent par se produire.

“Je reste optimiste; s’il y a quelqu’un qui peut le faire, c’est Dana », a déclaré Muhammad au MMA Junkie. «J’ai l’impression qu’ils étaient sur le point de faire en sorte que chaque événement se produise, ce n’était tout simplement pas assez de temps, alors j’espère que ces quatre prochaines semaines seront consacrées à comprendre l’UFC 249. Je prie également pour qu’un vaccin se produise dans les deux prochaines semaines. Qui sait? Tout est possible. “

L’UFC s’est battu pour que l’UFC de samedi sur la carte ESPN + 29 à Londres se produise en déplaçant l’événement aux États-Unis et en contactant Colby Covington en tant que remplaçant potentiel de Leon Edwards pour faire face à Tyron Woodley.

Mais leur plan s’est effondré, car de grands rassemblements ont été interdits et de nombreuses entreprises non essentielles ont fermé au milieu de la pandémie mondiale. Le père de Nurmagomedov a depuis rejeté l’idée que l’événement principal de l’UFC 249 pourrait avoir lieu à Dubaï, un territoire familier pour Mahomet.

Le dernier combat de Muhammad a eu lieu à Abu Dhabi, où il a marqué sa première victoire de soumission de carrière, étouffant Takashi Sato à l’UFC 242.

“On ne m’a pas dit ce qu’il advient de mon combat, mais s’ils me ramènent là-bas (Emirats Arabes Unis), je serai d’accord”, a déclaré Muhammad. «Je pense qu’une réserve indienne peut fonctionner; nous avons juste à trouver un moyen de rencontrer les 10 personnes dans les directives d’une salle. Peut-être que les coins peuvent rester à l’arrière et nous pouvons avoir un téléphone entre les rounds pour leur parler pendant que le cutman nous donne de l’eau et de la glace. »

Entre-temps, Mohammed a fait tout ce qu’il pouvait pour rester prêt, malgré les restrictions dans la plupart des lieux publics.

“Oui, ça a été fou, mais en ce qui concerne l’entraînement, je travaille toujours”, a déclaré Muhammad. «C’est ce que j’aime faire. C’est mon évasion quand je m’entraîne, et rien d’autre n’a d’importance, donc juste pour ma santé mentale, je continue de moudre. Je ne vais plus vraiment dans les grands gymnases publics. Je m’entraîne dans le gymnase de mon équipe avec un petit groupe de personnes en qui je crois que je sais ne viendront pas si elles ressentent des symptômes. C’est vraiment tout ce que je peux faire. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de panique de masse de la part des médias qui aggrave les choses, donc je vais continuer à travailler jusqu’à ce que le courant se coupe. “

L’UFC étant l’une des dernières grandes organisations à succomber à la pandémie mondiale, les responsables de la promotion ont reçu de vives critiques de la part des médias et des fans pour avoir passé avec l’UFC sur ESPN + 28 à Brasilia le week-end dernier et continuer à faire pression pour les événements, malgré le potentiel des risques.

Mais Muhammad soutient les efforts de l’UFC. Après tout, il n’est payé que lorsqu’il se bat.

“J’ai l’impression que les médias veulent juste critiquer Dana et l’UFC parce que c’est ce qu’ils font”, a déclaré Muhammad. «Tout ce qu’il fera, il y aura un critique ou un haineux, mais il fait ce que n’importe quel combattant ferait. Il se bat pour le spectacle. Si je suis aux commandes, je décide de me battre et je pense que tout combattant l’est aussi.

“Ces membres des médias ne sont pas des médecins, donc leur opinion sur le virus n’a pas d’importance pour moi. Il n’y a pas de sport en ce moment, donc les seules histoires sur lesquelles ils peuvent écrire sont l’UFC “irresponsable”. S’il n’y a pas de fans et que tous ceux qui sont dans l’arène à l’époque sont prêts à se battre et à être là, alors laissez le spectacle continuer. . Comme le dit mon homme, le Dr Drew, arrêtez d’écouter les médias; ils créent la panique. “

Le temps nous dira que les choses continuent de se dérouler au cours des prochaines semaines, mais si son combat se déroulait sans foule, Muhammad serait d’accord avec cela aussi.

“Je pense que ce sera cool sans fans”, a déclaré Muhammad. «Je pense que cela n’affectera que le débrayage et après le combat, mais pendant les combats, cela n’aura pas d’importance. Je suis dans la zone, donc j’entends seulement le rythme cardiaque de mes adversaires. “

.