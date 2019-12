Bellator 237 | Les combattants professionnels font leur choix pour Fedor Emelianenko contre 'Rampage' Jackson

Dans le principal événement du Bellator 237, qui se déroulera à Tokyo, au Japon, deux légendes de la fierté à Fedor Emelianenko et «Rampage» Jackson s'affronteront. En route pour le combat, Emelianenko est un favori de -135 tandis que l'ancien champion de l'UFC est un outsider de +105.

Avant le combat, BJPENN.com a contacté plusieurs combattants professionnels pour obtenir leurs prédictions pour le scrap. Les pros se penchent vers Fedor Emelianenko mais savent que tout peut arriver entre ces deux poids lourds.

Voici ce qu’ils avaient à dire.

BJPENN.com Fighter Picks: Fedor Emelianenko contre Rampage Jackson:

Ilima-Lei MacFarlane, champion des poids mouches Bellator: Je pense que Fedor gagne par KO.

Irene Aldana, poids coq UFC: C'est un combat très serré. Cela pourrait aller dans les deux sens, mais si je dois choisir, je pense que Fedor. Il est une légende du sport.

Roxanne Modafferi, masselotte UFC: Je ne suis vraiment pas sûr que ce combat puisse aller dans les deux sens. Je dirai Rampage parce que Fedor n'a pas bien fait ces derniers temps.

Steven Peterson, poids plume UFC: Je souhaite que ce combat se soit déroulé il y a 10 ans. Fedor a bien plus d'outils pour gagner ce combat. Rampage a le pouvoir d'éliminer Fedor et il a déjà été éliminé. J'aimerais voir Fedor le descendre et le garder sur le dos. S'il le fait, je pense qu'il gagnera par TKO. S'ils se lèvent et frappent, c'est le combat de n'importe qui, mais je dirai Fedor.

Tanner Boser, poids lourd UFC: C'est vraiment difficile à dire à ce stade. Je ne sais vraiment pas comment appeler ça. Je pourrais le regarder. Je préférerais Fedor mais c'est vraiment très proche et je peux aller dans les deux sens.

Jeremy Kennedy, poids plume PFL: C'est un combat de légende et l'avoir au Japon est cool. Je pense que Rampage annulera une décision.

***

Combattants choisissant Fedor Emelianenko: Ilima-Lei MacFarlane, Irene Aldana, Steven Peterson, Tanner Boser

Combattants choisissant Rampage Jackson: Roxanne Modafferi, Jeremy Kennedy

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/12/2019.