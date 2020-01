Bellator 238 blessés, suspensions médicales: Cyborg bénéficie d’une semaine de congé, Budd est suspendu 45 jours

Le Bellator 238: l’événement d’arts martiaux mixtes «Budd vs. Cyborg» (MMA) s’est déroulé samedi dernier. nuit (25 janvier 2020) de l’intérieur du Forum à Inglewood, en Californie, avec un combat pour le titre poids plume féminin opposant la championne de 145 livres, Julia Budd, en face de l’importation UFC, Cristiane Justino.

«Cyborg» a gagné en terminant violemment au quatrième tour.

En conséquence, Budd devra passer les 45 prochains jours sur la touche. Justino, en revanche, a dessiné le minimum de sept jours assis. Juan Archuleta, Joshua Jones et trois autres, cependant, n’ont pas été aussi chanceux et pourraient être hors de combat jusqu’à six mois.

Voici la liste complète des suspensions médicales de Bellator 238, gracieuseté de MMA Fighting:

Cris Cyborg: suspension obligatoire de sept jours.

Julia Budd: suspendu pendant 45 jours avec 30 jours sans contact pour TKO.

Darrion Caldwell: suspendu obligatoire sept jours.

Adam Borics: suspension obligatoire de sept jours.

Juan Archuleta: suspendu pendant 180 jours avec 180 jours sans contact ou jusqu’à ce qu’il soit éliminé pour une éventuelle fracture de l’épaule droite / main gauche; suspension obligatoire de sept jours.

Henry Corrales: suspension obligatoire de sept jours.

Sergio Pettis: suspension obligatoire de sept jours.

Alfred Khashakyan: suspendu pendant 45 jours avec 30 jours sans contact pour KO.

Raymond Daniels: suspension obligatoire de sept jours.

Jason King: suspendu pendant 45 jours avec 30 jours sans contact pour TKO.

Emilee King: suspension obligatoire de sept jours.

Ava Knight: suspension obligatoire de sept jours.

Tony Bartovich: suspension obligatoire de sept jours.

Jarrett Connor: suspension obligatoire de sept jours.

Ricardo Seixas: suspension obligatoire de sept jours.

Dominic Clark: suspendu pendant 45 jours avec 30 jours sans contact (aucune exception) pour TKO.

Joshua Jones: suspendu pendant 180 jours avec 180 jours sans contact ou jusqu’à ce que le chirurgien buccal ait éliminé la possibilité d’une fracture de la mâchoire; suspension obligatoire de sept jours.

Aaron Pico: suspension obligatoire de sept jours.

Daniel Carey: suspendu pendant 60 jours avec 60 jours sans contact ou jusqu’à effacement pour la lacération de la lèvre inférieure; suspendu pendant 45 jours avec 30 jours sans contact (aucune exception) pour KO.

AJ Agazarm: suspension obligatoire de sept jours.

Adel Altamimi: suspendu pendant 180 jours avec 180 jours sans contact ou jusqu’à ce que le médecin l’autorise pour une éventuelle fracture de la main droite / gauche; suspendu pendant 45 jours avec 30 jours sans contact pour un combat difficile.

Jay Jay Wilson: suspension obligatoire de sept jours.

Mario Navarro: suspension obligatoire de sept jours.

Curtis Millender: suspension obligatoire de sept jours.

Moses Murrietta: suspension obligatoire de sept jours.

Anthony Taylor: suspension obligatoire de sept jours.

Chris Avila: suspension obligatoire de sept jours.

Miguel Jacob: suspendu pendant 180 jours avec 180 jours sans contact ou jusqu’à ce que le médecin l’autorise pour une éventuelle fracture du pouce gauche, nécessite également l’autorisation d’un ophtalmologiste; suspension obligatoire de sept jours.

David Pacheco: suspendu pendant 60 jours sans contact pendant 60 jours ou jusqu’à ce que le médecin l’autorise pour une lacération de l’œil droit / de la joue gauche; suspendu pendant 180 jours avec 180 jours sans contact ou jusqu’à ce que le médecin l’autorise pour une éventuelle fracture du pied gauche.

Voilà.

Juste un petit rappel: les combattants reviennent souvent à l’action beaucoup plus rapidement une fois que les médecins leur ont donné le feu vert. Les longues suspensions ne sont qu’une précaution dans la plupart des cas. De plus, toutes les blessures ne sont pas enregistrées lors de l’examen post-combat et font souvent surface lors des tests de suivi.

