Bellator 238: Budd vs Cyborg Résultats et faits saillants

Le Bellator MMA est à Inglewood, en Californie ce soir pour le Bellator 238 qui présente le titre des poids plume des femmes sur la ligne alors que Julia Budd combat Cris Cyborg dans l’événement principal.

Budd (13-2) cherche à défendre sa ceinture pour la quatrième fois et à prolonger sa séquence de victoires à 12. Elle a remporté le titre inaugural des poids plumes au Bellator 174 avec une victoire par TKO sur Marloes Coenen. La Canadienne n’a pas perdu depuis son quatrième combat professionnel en 2011 où elle a été soumise par Ronda Rousey. Son autre perte est venue aux mains d’Amanda Nunes.

Cyborg (21-2 et un sans concours) fait ses débuts promotionnels et cherche à devenir la première personne à remporter un titre dans Strikeforce, Invicta, UFC et Bellator. Elle est revenue dans la colonne des victoires la dernière fois avec une victoire décisive sur Felicia Spencer. Avant cela, elle a subi une défaite choc au premier tour contre Amanda Nunes pour perdre son titre.

Le co-événement principal verra Darrion Caldwell affronter Adam Borics, invaincu, en quarts de finale du grand prix poids plume.

Caldwell (14-3) est revenu dans la colonne des victoires la dernière fois avec une victoire décisive sur Henry Corrales. Avant cela, il a subi des pertes consécutives contre Kyoji Horiguchi dans une lutte pour le titre de poids coq RIZIN vacant et a ensuite perdu son titre de poids coq Bellator.

Adam Borics (14-0) a remporté une autre victoire TKO la dernière fois en battant Pat Curran lors de la première manche du Grand Prix. Dans le combat précédent, il a choqué beaucoup de gens et a assommé Aaron Pico avec un genou volant.

Sur la carte principale, Sergio Pettis fait ses débuts avec Bellator et Juan Archuleta affronte Henry Corrales dans un combat qui garantit des feux d’artifice. Les préliminaires du Bellator 238 ont des noms notables.Aaron Pico cherche à briser sa séquence de deux défaites et Curtis Millender est prêt pour son premier combat depuis sa sortie à l’UFC.

Carte principale du Bellator 238 (DAZN / 22 h HE)

Combat pour le titre poids plume: Julia Budd contre Cris Cyborg

Combat de poids plume: Darrion Caldwell contre Adam Borics

Combat poids plume: Henry Corrales contre Juan Archuleta

Combat des poids coq: Sergio Pettis contre Alfred Khashakyan

Combat des poids mi-moyens: Raymond Daniels contre Jason King

Combat des pailles: Ava Knight contre Emilee King

Bellator 238 Prelims (Bellator.com 7 h 30 HE)

Combat léger: Anthony Taylor contre Chirs Avila

Combat poids plume de 180 livres: Curtis Millender contre Moses Murrietta

Combat poids plume: Jay Jay Wilson contre Mario Navarro

Combat poids plume: AJ Agazarm contre Adel Altamimi

Combat poids plume: Aaron Pico contre Daniel Carey

Match de catchweight de 160 livres: Brandon Bender contre Joshua Jones

Combat léger: Ricardo Seixas contre Dominic Clark

Combat poids plume: Tony Bartovich contre Jarrett Conner

Combat des poids mi-moyens: Miguel Jacob bat. David Pacheco par décision unanime (30-27 x2, 30-26).

