Bellator 238: Cris Cyborg, à nouveau champion

Son séjour à l’UFC aura été tumultueux, mais Cris Cyborg Elle est toujours une combattante de haut niveau et l’a clairement montré dans l’étoile de Bellator 238. Julia Budd Le combat surélevé, l’une des rares femmes à égaler le Brésilien en physique, n’a pu s’empêcher de perdre progressivement le contrôle. Cyborg a soustrait des armes à son rival, contrôlant le corps à corps, arrêtant les démolitions, marquant le rythme de la frappe de la première pression puis du recul, contrôlant les positions et augmentant de plus en plus le volume et la puissance, jusqu’à une rafale brutale a laissé Budd brisé sur la toile et le champion de Cyborg par KO technique une minute avec 14 secondes du quatrième tour.

Darrion Caldwell a progressé avec élan vers les demi-finales du Grand Prix de poids plume, soumettant Adam Borics invaincu à travers mataleones en deux minutes avec 20 secondes. “The Wolf” a su garder les dangereux Borics sur la défensive, en prenant de la distance pour se refermer brusquement avec des coups variés et créatifs, le tout à porter à la démolition. Une fois sur la toile, Caldwell évita la guillotine, entraîna l’action contre la cage et prit son dos, contrôlant les bras de son adversaire avant de lier les siens avec autorité autour de son cou.

Juan Archuleta a pris une décision unanime discutable sur Henry Corrales. Au début, même, la réunion est rapidement devenue fastidieuse et inactive, avec de longs étirements en regardant Archuleta parcourir la cage le dos contre la clôture pendant que Corrales marchait au centre et tous deux étaient réticents à augmenter la pression. Corrales a maintenu sa position et a su garder son rival sur la défensive, tandis qu’Archuleta a travaillé avec des coups individuels en rafales à distance mais a trouvé plusieurs connexions qui auraient pu lui valoir les assauts.

Sergio Pettis a ouvert sa carrière post-UFC à toute vitesse, laissant Alfred Khashakyan inconscient à la guillotine en trois minutes. Les échanges initiaux semblaient uniformes, les deux hommes cherchant leur rythme, et c’était Khashakyan qui se connectait d’abord avec une droite dure, mais la réponse de Pettis était une droite de son propre chef qui laissa son rival stupéfait et absorba le sol et la livre. Le renvoi semblant réticent à arrêter la punition malgré l’absence de réponse de Khashakyan, Pettis a choisi de clore la soumission et, en l’absence de bande, a laissé son adversaire allongé sur la toile.

Le kickboxeur d’élite Raymond Daniels a ruiné la nuit du premier mariage pour partager un panneau d’affichage MMA, assommant son mari Jason King en trois minutes avec sept secondes. La différence de compétences était claire dès le début, Daniels présentant son arsenal varié et efficace et trouvant une résistance minimale. Mouvement constant pour éviter le corps à corps et la cage, coups de pied pour blesser et forcer la distance, éclats de coups rapides et précis, Daniels a laissé son rival à plusieurs reprises sur la toile et sévèrement assommé, se terminant par le sol et la livre malgré les tentatives de King de chercher un levier pour les jambes.

Emilee King a eu plus de chance que son mari et a remporté un champion de boxe, soumettant Ava Knight au moyen de mataleones en deux minutes avec 18 secondes. Knight a réussi à connecter une droite forte qui a stupéfié son adversaire, mais n’a pas réussi à éviter la démolition qui a suivi et a défini le combat. Une fois sur la toile, King a montré un net avantage en matière de lutte et a immédiatement pris la route et a travaillé avec des soumissions, et bien que Knight mérite le mérite d’avoir survécu à une guillotine, américaine, brassard et triangle, le boxeur a fini par la rendre et enfin la rencontre.