Bellator 238 Diffusion en direct en ligne

Regardez la diffusion en direct du Bellator 238 en ligne sur MMA Fighting pour la carte préliminaire à 19h30. ET. La carte de combat pour cette partie de l’événement est la suivante et peut être regardée ci-dessous:

Aaron Pico contre Daniel Carey

AJ Agazarm contre Adel Altamimi

Jay-Jay Wilson contre Mario Navarro

Miguel Jacob contre David Pacheco

Anthony Taylor contre Chris Avila

Curtis Millender contre Moses Murrietta

Brandon Bender contre Joshua Jones

Ricardo Seixas contre Dominic Clark

Tony Bartovich contre Jarrett Connor

Regardez Bellator 238 LIVE ce soir!

Catch Cris Cyborg vs Julia Budd lutte pour le titre et plus sur DAZN.





S’inscrire maintenant

La championne des plumes Bellator, Julia Budd et Cris Cyborg, s’affronteront dans l’événement principal Bellator 238.