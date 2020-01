Bellator 238: prévisions Budd contre Cyborg

Julia Budd attend ce moment depuis longtemps.

Au cours des dernières années, Budd a fait valoir de façon convaincante que son nom méritait d’être mentionné parmi les meilleurs à 145 livres et elle a publiquement fait campagne pour avoir une chance de le prouver contre la femme qui était la reine incontestée de la division depuis si longtemps. , Cris Cyborg. Avec Budd ayant éliminé sa compétition à Bellator et Cyborg devant faire ses débuts avec la promotion samedi au Bellator 238, la scène est prête pour que le vétéran canadien fasse la percée ultime. Soit cela, soit Cyborg ajoute un autre titre à sa liste débordante de réalisations.

L’événement co-principal pourrait voir l’émergence d’un futur champion alors que Adam Borics, 26 ans, invaincu, rencontre l’ancien champion des poids coq Darrion Caldwell en quarts de finale du Grand Prix Mondial Bellator Featherweight. Les Borics sont arrivés ici en éliminant Pat Curran, double champion des poids plumes, tandis que Caldwell a mis en évidence Henry Corrales, le joueur de la série, pour avancer dans le tournoi. Le gagnant affrontera A.J. McKee pour une place dans la finale à 1 000 000 $.

Dans d’autres actions de la carte principale, Corrales et Juan Archuleta se mélangent pour rester dans l’image du titre des poids plumes, l’ancien concurrent des poids mouches UFC Sergio Pettis fait ses débuts avec Bellator contre Alfred Khashakyan dans un combat de 135 livres, la greffe de kickboxing welter Raymond Daniels cherche un autre point fort quand il combat Jason King, et le champion de boxe Ava Knight rencontre Emilee King dans un combat de paille.

Quoi: Bellator 238

Où: Le Forum à Inglewood, en Californie.

Quand: Samedi 25 janvier. Les préliminaires débuteront à 19 h 30. ET sur MMA Fighting (les préliminaires non diffusés auront lieu après l’événement principal). La carte principale de six combats est diffusée à 22 heures exclusivement sur le service de streaming DAZN.

Julia Budd contre Cris Cyborg

Une perte par élimination directe ne change pas le fait que Cris Cyborg est presque sans égal à 145 livres. J’ai toujours cru que lorsque Cyborg affronterait un adversaire du calibre d’Amanda Nunes, ce serait sa chute, mais le résultat de ce résultat parlait plus de la grandeur de Nunes (et du chaos de MMA) que de tout déclin sur la partie de Cyborg. Elle a montré dans le combat contre Felicia Spencer qu’elle était toujours au dessus des autres.

Budd a été une excellente championne des plumes Bellator, défendant le titre contre des adversaires avec une variété de compétences et imposant sa volonté dans ces affrontements avec sa force supérieure et ses éliminations au bon moment. Dans sa dernière défense du titre, elle a même montré comment son kickboxing a évolué, séparant patiemment Olga Rubin avant de la blesser gravement avec un coup de pied avant au corps qui a mis en place la séquence d’arrivée.

Une critique de Cyborg était toujours qu’elle était simplement trop forte physiquement pour la plupart des poids plumes. Ce ne sera certainement pas le cas contre Budd, qui a l’un des physiques les plus impressionnants du sport. Les compétences d’élite de Cyborg seront testées et elle devra être intelligente pour équilibrer l’envie de couper Budd de près tout en se défendant contre les voyages du champion.

En dehors de Holm, Nunes et peut-être Gina Carano, je dirais que Budd est l’adversaire la plus difficile que Cyborg a dû affronter au cours de ses 24 combats. Ma réticence à choisir Budd provient du tact qui dépend de sa capacité à submerger Cyborg et ce n’est pas quelque chose que je peux voir un combattant faire. Bien que Budd puisse réussir à se battre tôt à distance et à attacher Cyborg lorsque le challenger se précipite, cette stratégie ne fonctionnera que très longtemps avant que Cyborg ne télécharge Budd et ne l’arrête.

Cyborg par KO au deuxième tour.

Choisir: Cyborg

Darrion Caldwell contre Adam Borics

Darrion Caldwell a clairement indiqué à la fois lors de son premier match avec Henry Corrales et de ses deux précédents combats contre Kyoji Horiguchi qu’il était d’accord pour s’appuyer entièrement sur sa capacité de lutte à décrocher des victoires. Champion de lutte de division I, Caldwell peut réussir sa stratégie. Il a dépassé Corrales, mais n’a pas réussi à susciter la faveur des juges dans son match revanche avec Horiguchi.

Malgré ces résultats mitigés, attendez-vous à ce que “The Wolf” se rapproche tôt et travaillez à abattre Adam Borics. Le Hongrois de 26 ans est un finisseur explosif et Caldwell sera en danger pour chaque seconde que ce combat reste sur les pieds. Les Borics peuvent aussi se battre de son dos, donc ce n’est pas comme si Caldwell serait en sécurité là-bas. Il devra être plus actif au sol et à la fois pour dissuader Borics de tenter des soumissions et pour mettre des points sur le tableau de bord.

Il n’y a rien de mal à l’approche lourde de lutte de Caldwell. C’est un bon moyen d’étouffer un combattant affamé comme Borics et de préserver sa santé avec deux adversaires plus coriaces à venir dans le Grand Prix. Cela ne suffira tout simplement pas à arrêter les Borics, qui sont très chargés, donc, selon toute vraisemblance, Caldwell enregistre ses meilleures performances pour des tournois de tournoi qui ne viendront jamais.

Choisir: Boriques

Juan Archuleta contre Henry Corrales

C’est un excellent matchmaking, mettant deux combattants de haut niveau dans un concours et leur donnant la possibilité de construire leur CV en attendant la fin du Grand Prix.

Aussi ennuyeux que cela puisse paraître, je vais me pencher vers le Juan Archuleta plus polyvalent ici parce que sa lutte lui permettra de contrôler où va le combat. Il a également le menton pour résister aux rafales de frappe d’Henry Corrales, au moins jusqu’à ce qu’il puisse lancer sa propre attaque. Archuleta ne peut pas jouer dans la poche, car Corrales éteindra ses lumières en un éclair.

Celui-ci pourrait simplement se résumer à qui fait la première erreur, donc il y a un facteur de lancer de pièces. Cependant, je vois Archuleta comme étant mieux à travailler sur des situations collantes et à revenir par derrière, donc je vais lui donner un léger avantage.

Choisir: Archuleta

Sergio Pettis contre Alfred Khashakyan

Sergio Pettis a peut-être le nom le plus célèbre, mais personne ne devrait s’attendre à ce qu’il le porte ici à une victoire sur le dangereux Alfred Khashakyan.

Faisant également ses débuts avec Bellator, Khashakyan a de la dynamite entre les mains et il essaiera d’entraîner Pettis dans une bagarre. Le pedigree de l’UFC soit damné, si Pettis permet à Khashakyan de l’attirer dans un combat de chiens, il pourrait bien se mordre.

Le jeune Pettis a longtemps été félicité pour sa technique sans faille et bien que les fondamentaux purs n’aient jamais été tout à fait suffisants pour le placer au sommet de son ancienne promotion, il devrait être facile pour Pettis de passer devant Khashakyan. Un régime régulier de coups et de coups de pieds gardera Khashakyan à distance et s’il part pour la rupture, Pettis sera là avec un contre-retrait.

C’est sur le terrain que je m’attends à ce que Pettis termine le combat, travaillant méthodiquement pour prendre le dos avant d’obtenir un étranglement à l’arrière et sa première victoire de Bellator.

Choisir: Pettis

Raymond Daniels contre Jason King

Ava Knight contre Emilee King



Dans un peu de jumelage original, le mari et la femme Jason et Emilee King ont été réservés dans des combats consécutifs pour ouvrir la carte principale. Ils ont également été placés dans la position peu enviable d’être des talents de perfectionnement pour la star du kick-boxing Raymond Daniels et la championne de boxe Ava Knight, du moins sur le papier.

Dites ce que vous voulez au sujet du jumelage de Bellator, mais ils indiquent clairement quand ils sont investis dans certains combattants et font de leur mieux pour les mettre dans des situations où ils peuvent mettre en valeur leurs compétences. Cela ne fonctionne pas toujours (il suffit de demander à Aaron Pico, James Gallagher ou “Baby Slice”) et cela n’a presque pas fonctionné pour Knight à ses débuts lorsqu’elle a été immédiatement abattue par Shannon Goughary. Pourtant, elle a trouvé un moyen de survivre sur le terrain et a tout de même obtenu une finition exceptionnelle, tout comme Raymond Daniels l’a fait lors de son premier combat contre Bellator en mai dernier.

Cela dit, si quelqu’un pense que les Kings sont là pour être des sacs de boxe, ils se trompent. Gardez à l’esprit que Jason a neuf ans de moins que Daniels et a considérablement moins de dégâts de bataille, surtout si vous tenez compte de tous les concours de kickboxing de Daniels. Il a également un jeu au sol légitime, donc l’équipe de Daniels devra être bien préparée pour un adversaire qui apportera un ensemble de compétences bien équilibré à ce match.

Emilee apporte également des compétences de soumission dans son combat, donc les entremetteurs doivent avoir été suffisamment encouragés par la performance de Knight contre Goughary pour la renvoyer dans la cage avec quelqu’un qui pourrait légitimement ramener un membre à la maison si Knight ne faisait pas attention. Je suis toujours convaincu que Daniels et Knight répondront aux attentes ici, ne soyez pas surpris s’ils finissent par obtenir un test de réalité MMA à la place.

Choisir: Daniels et Knight