Bellator 238 Résultats: Julia Budd de Cris Cyborg TKO (Faits saillants)

Image: UFC sur Instagram

L’ancienne championne de l’UFC et de l’Invicta FC, Cris Cyborg, affronte Julia Budd pour le titre féminin Bellator des poids plumes ce soir à Inglewood, en Californie.

Cyborg (21-2 MMA) a été vue pour la dernière fois en action lors de l’événement UFC 240 de juillet, où elle a remporté une décision unanime contre Felicia Spencer. Avant la victoire, Cris Cyborg venait de subir une défaite par élimination directe au premier tour contre Amanda Nunes à l’UFC 232, où elle a perdu le championnat des poids plumes.

Maintenant avec Bellator, Cris Cyborg a reçu un tir de titre immédiat contre la promotion actuelle titulaire de titre de 145 livres Julia Budd (13-2 MMA).

Budd est actuellement sur une séquence de 11 victoires consécutives, sa dernière en date étant une victoire de TKO sur Olga Rubin au Bellator 224.

La première manche de l’événement principal Bellator 238 commence et Cyborg sort rapidement. Elle jette une main droite sur le corps puis une autre. Les combattants se serrent contre la cage. Budd pousse Cyborg contre la cage et commence à poser des genoux. Elle passe au pied, puis ajoute quelques genoux de plus. Cris Cyborg se libère et jette un genou haut. Elle intervient et marque un retrait de voyage. Cyborg semble passer à pleine monture mais Julia Budd se démène et se remet sur pied. Elle presse Cyborg contre la clôture et tombe pour une double jambe. Justino est sage et défend en conséquence. Les genoux au corps maintenant de Budd. Cyborg renverse la position et atterrit une frappe devrait suivi d’un genou. Un autre bon genou du corps à corps de Cyborg. Cris avec une main gauche croquante. Budd répond avec une main droite. Cyborg tente un coup de pied haut et glisse. Budd la poursuit au sol mais Cyborg bloque un étranglement triangulaire. Elle passe pour un brassard mais Budd roule et se retrouve en position haute. Elle passe au contrôle latéral puis cherche à verrouiller une guillotine alors que Cyborg se bouscule. Julia Budd avec un genou illégal à la tête de Cris Cyborg. L’arbitre intervient et donne un avertissement à Budd. On redémarre sur les pieds. Cyborg sort en se balançant et laisse tomber Budd avec une main droite. Elle se précipite immédiatement avec du sol et livre. Budd fait du bon travail pour l’attacher. Il reste dix secondes. Gros coups de pied de Cyborg aux cuisses de Budd. Elle pose un coup de poing de marteau avant que la corne ne retentisse pour se terminer au premier tour.

Le deuxième tour commence et Cyborg prend le centre de la cage et laisse tomber Budd avec une rafale. Julia est de retour mais Cris la reprend immédiatement. Budd est capable de tourner mais Cris l’a toujours dans le corps à corps. Une bonne rafale de Cyborg maintenant. Budd atterrit tout droit au milieu. Cris Cyborg force le corps à corps puis se casse pour décharger une rafale de coups de poing. Julia Budd survit à l’assaut et se rattrape. Bons genoux de Cris Cyborg maintenant. Budd riposte avec l’un des siens. Les combattants se brisent et tournent autour de la clôture. Budd avec une belle combinaison. Cyborg répond avec un coup de pied dur bas. Budd et Cyborg se serrent contre la cage. Bons genoux de Cris. Elle vient par-dessus les coudes. Il reste une minute au deuxième tour. Gros genoux de Cyborg. Les femmes se brisent et Cyborg entre à l’intérieur avec un coup de pied bas. Julia Budd intervient pour un démontage mais ce n’est pas là. Cyborg avec un genou puis un coup de tête. Le deuxième tour touche à sa fin.

Début agressif du deuxième tour de @CrisCyborg! # Bellator238 pic.twitter.com/BNSpdFrAGm

– Bellator MMA (@BellatorMMA) 26 janvier 2020

La troisième manche de l’événement principal Bellator 238 commence et Cris Cyborg décroche un coup de pied bas pour commencer. Les dames se soulèvent et se dirigent vers la clôture. Bons genoux des deux combattants. Budd presse Cris contre la clôture et pose une paire de bons genoux. Cyborg se libère et décroche un coup de pied dur à l’intérieur. Une bonne combinaison de Cris force Julia au sol. Cyborg commence à travailler à pleine garde. Elle sort et saute avec la main droite. Cette frappe atterrit et ouvre la porte à Cyborg pour passer au contrôle latéral, ce qu’elle fait rapidement. Bons coups au corps de Cyborg maintenant. De grands coudes au corps de Justino. Elle se déplace à pleine monture et commence à décharger les tirs. Le klaxon retentit heureusement pour sauver Julia Budd de nouveaux dégâts.

Le quatrième tour commence et Cris Cyborg commence à travailler les jambes de Budd avec des coups bas. Cris explose avec des coups de poing et des genoux et des coudes. Budd est en difficulté. Plus de plans de Cyrbog et Budd tombent. Celui-ci est partout!

😳 Aïe! La troisième manche touche à sa fin!

Regardez @JuliaBudd contre @CrisCyborg LIVE sur @DAZN_USA maintenant!

📲 https://t.co/gI5OvpCoYi#Bellator238 pic.twitter.com/XWGd4CiphQ

– Bellator MMA (@BellatorMMA) 26 janvier 2020

Résultat officiel du Bellator 238: Cris Cyborg bat. Julia Budd via TKO au Round 4

Qui aimeriez-vous voir Cris Cyborg se battre ensuite après sa victoire de TKO sur Julia Budd lors de l’événement Bellator 238 de ce soir? Sonnez dans la section des commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25 janvier 2020

Restez collé à ce site pour toutes vos nouvelles sur les arts martiaux mixtes!