Bellator 240 / Bellator Europe 7 post-faits: Charlie Ward s’approche du record

Bellator a clôturé un week-end de combats très chargé samedi avec la vitrine de l’événement divisé qui était Bellator 240 / Bellator Europe 7, qui a eu lieu au 3Arena à Dublin.

Il y avait quelques résultats notables à tirer de la programmation, dont quelqu’un avait une signification historique. Pour plus de détails, consultez ci-dessous les 30 faits post-événement à venir de Bellator 240 / Bellator Europe 7.

* * * *

Général

Les favoris de paris sont allés 7-1 sur la carte principale.

Les favoris des paris se sont améliorés à 3-0 dans les principaux événements de Bellator cette année.

Le temps de combat total pour les huit affrontements de cartes principales était de 1:26:54.

Bellator 240

Brent Primus (10-1 MMA, 8-1 BMMA) a remporté huit de ses 10 victoires en carrière par arrêt.

Les huit victoires de Primus dans la compétition des poids légers de Bellator sont à égalité au troisième rang dans l’histoire de la division derrière Michael Chandler (14) et Patricky Freire (14).

Les six victoires d’arrêt de Primus en compétition Bellator poids légers sont les troisièmes plus importantes de l’histoire de la division, derrière Chandler (neuf) et Freire (neuf).

Chris Bungard (15-6 MMA, 2-2 BMMA) a subi ses trois pertes d’arrêt de carrière par soumission.

Kiefer Crosbie (8-1 MMA, 4-1 BMMA) a remporté trois de ses quatre victoires Bellator par décision.

Iamik Furtado (6-3 MMA, 0-1 BMMA) a subi la première perte de décision de sa carrière.

Bec Rawlings (8-9 MMA, 1-1 BMMA) a cassé son skid perdant de cinq combats pour sa première victoire depuis mars 2016.

Rawlings s’est améliorée à 1-3 depuis son retour dans la division poids mouche des femmes en novembre 2017.

Elina Kallionidou (7-4 MMA, 0-4 BMMA) est restée sans victoire dans quatre apparitions en carrière de Bellator.

Kallionidou a subi ses quatre pertes de carrière par décision.

Ricky Bandejas (13-3 MMA, 3-2 BMMA) a remporté neuf de ses 13 victoires en carrière par arrêt. Cela comprend les trois victoires de Bellator.

Lewis Long (17-6 MMA, 1-1 BMMA) a subi ses six pertes de carrière par arrêt.

Bellator Europe 7

Leah McCourt (4-1 MMA, 3-0 BMMA) n’a pas réussi à terminer son adversaire pour la première fois de sa carrière de Bellator.

Judith Ruis (6-5 MMA, 0-1 BMMA) a subi quatre de ses cinq pertes en carrière par décision.

Charlie Ward (8-4 MMA, 5-1 BMMA) est passé à 5-1 depuis son retour dans la division des poids moyens en novembre 2017. Il est 7-1 au total dans sa carrière dans la catégorie de poids.

Les cinq victoires d’arrêt de Ward dans la compétition des poids moyens de Bellator sont les troisièmes plus importantes de l’histoire de la division derrière Alexander Shlemenko (huit) et John Salter (six).

Les cinq victoires par élimination directe de Ward dans la compétition des poids moyens de Bellator sont les deuxièmes plus importantes de l’histoire de la division derrière Shlemenko (six).

Kyle Kurtz (10-8 MMA, 1-1 UFC) a subi sept de ses huit pertes en carrière par arrêt. Il a été éliminé par KO dans six de ces défaites.

Austin Clem (4-1 MMA, 1-0 BMMA) a remporté la première victoire décisive de sa carrière.

Aaron Chalmers (5-2 MMA, 2-2 BMMA) a subi la première perte de décision de sa carrière.

Richard Kiely (3-3 MMA, 1-2 BMMA) a subi ses trois pertes de carrière par arrêt.

Georgi Karakhanyan (29-10-1 MMA, 7-8 BMMA) a réussi ses débuts légers chez Bellator.

Karakhanyan s’est amélioré à 1-2 depuis son retour chez Bellator pour un troisième passage en mars 2019.

Paul Redmond (15-9 MMA, 2-1 BMMA) est tombé à 5-3 depuis sa sortie de l’UFC en juillet 2015.

Redmond a subi sept de ses neuf pertes en carrière par arrêt.

Redmond a subi sa première perte de soumission depuis le 31 décembre 2013 – une durée de 2 244 jours (plus de six ans) et 12 combats.

Richie Smullen (5-2-1 MMA, 2-1 BMMA) a subi la première perte de décision de sa carrière.

Justin Moore (9-5 MMA, 0-2 BMMA) a subi ses cinq pertes de carrière par arrêt.

.