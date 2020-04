Bellator a payé plus du double de l’UFC selon la combattante Leslie Smith

Leslie Smith, qui devait se battre dans un événement Bellator 241 annulé, a révélé que Bellator lui avait versé plus du double des 20 000 $ que les combattants qui allaient combattre à l’UFC Londres avaient reçus.

Bellator a décidé de reporter ses événements, y compris Bellator 241 où elle était censée Smith combattrait Jessy Miele. L’UFC a également suspendu ses événements et annulé l’UFC Londres le 21 mars.

Selon Ariel Helwani, l’UFC n’a payé que 20 000 $ aux combattants qui allaient participer à l’UFC Londres.

On m’a dit que les combattants qui devaient participer à Londres le 21 mars n’ont pas reçu plus de 20 000 $. Il n’est pas surprenant que certains de ceux qui gagnent plus que cela ne soient pas très satisfaits de ce montant, tandis que d’autres étaient heureux d’obtenir quelque chose plutôt que rien.