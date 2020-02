Bellator Dublin en direct en ligne

Regardez la diffusion en direct de Bellator Dublin en ligne sur MMA Fighting pour la carte préliminaire à 11 h 30 HE et la carte principale à 17 h 00. ET. La carte de combat pour cette partie de l’événement est la suivante et peut être regardée ci-dessous:

Undercard (MMA Fighting à 11 h 30 HE)

Ilias Bulaid contre Diego Freitas

Richard Kiely contre George Hardwick

Paul Redmond contre Georgi Karakhanyan

Philip Mulpeter contre Daniel Crawford

Asael Adjoudj contre Constantin Blanita

Richie Smullen contre Alberth Dias

Will Fleury contre Justin Moore

Mateusz Piskorz contre Chris Duncan

Dylan Logan contre Calum Murrie

Blaine O’Driscoll contre Ezzoubair Bouarsa

Ciaran Clarke contre Jamie Faulding

Danni Neilan contre Chiara Penco

Vous pouvez regarder la partie Bellator Dublin de la carte ci-dessous à 17 h. ET.

Leah McCourt contre Judith Ruis

Charlie Ward contre Kyle Kurtz

Aaron Chalmers contre Austin Clem