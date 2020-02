Bellator Dublin présente la vidéo: revivez toute l’action

C’était une autre nuit sensationnelle d’action de Bellator samedi. La promotion est revenue dans l’un des véritables points chauds du MMA et a organisé une soirée mémorable au 3Arena à Dublin.

Les faits saillants de l’événement comprenaient l’ancien champion des Bellator, Brent Primus, qui est revenu dans la colonne des victoires alors qu’il gagnait une soumission au premier tour contre Chris Bungard; Kiefer Crosby de SBG a obtenu un hochement de décision âprement disputé sur Iamik Furtado; et populaire Bec Rawlings remportant sa première victoire en MMA en près de quatre ans dans une décision unanime sur Elina Kallionidou.

Vous pouvez découvrir tous les points forts du Bellator 240 dans la vidéo ci-dessus.

Les résultats de la carte principale du Bellator 240 incluent:

Brent Primus bat. Chris Bungard via soumission (face crank) – Round 1, 1:55

Kiefer Crosbie bat. Iamik Furtado par décision partagée (29-28, 29-28, 28-29)

Bec Rawlings bat. Elina Kallionidou par décision unanime (30-27, 30-27, 29-28)

Ricky Bandejas bat. Frans Mlambo via KO (coups de poing) – Tour 2, 1:25

Oliver Enkamp bat. Lewis Long via KO (backfist tournoyant) – Tour 1, 4:10

