Bellator Hawaii, UFC Busan, Masvidal et plus

Bienvenue dans «Spinning Back Clique», l’émission hebdomadaire de MMA Junkie qui aborde les plus grands sujets des arts martiaux mixtes. Dans l'épisode de cette semaine, John Morgan, «Gorgeous» George et «Goze» réagissent à ce qui s'est passé à l'UFC sur ESPN + 23 en Corée du Sud, à ce qui s'est produit lors des deux événements de Bellator à Hawaï, la division poids mouche de l'UFC, les grosses signatures d'agent libre, Le prochain coup de Jorge Masvidal et plus encore.

Aperçu du spectacle:

«Le zombie coréen», Chan Sung Jung, a éliminé l'ancien champion des poids légers Frankie Edgar à l'UFC lors de l'événement principal ESPN + 23 en Corée du Sud. Qu'est-ce que cela signifie pour Jung, qui veut un tir au titre? Et que se passe-t-il maintenant pour une légende comme Edgar?

Bellator était de retour à Hawaï pour la deuxième année consécutive en décembre pour une autre série de spectacles consécutifs. Au Bellator 236, A.J. McKee a de nouveau gagné, tout comme le champion Ilima-Lei Macfarlane. Alors, dont les performances étaient plus grandes?

L'UFC a un peu de vie dans sa division poids mouche maintenant que Henry Cejudo a quitté son titre et il sera à gagner entre Joseph Benavidez et Deiveson Figueiredo. Est-ce que cette catégorie de poids est en cours de maintien en vie à l'UFC?

Il y a eu quelques gros mouvements d'agent libre dans MMA la semaine dernière. Liz Carmouche a signé avec Bellator, et l'ancien champion Rory MacDonald a abandonné Bellator pour le PFL. À quoi ressemble leur avenir?

Jorge Masvidal veut attendre pour voir ce qui se passe le 18 janvier entre Conor McGregor et Donald Cerrone. Est-ce la bonne décision?

Pour obtenir des réponses à toutes ces questions, regardez l'épisode 8 de «Spinning Back Clique».

.