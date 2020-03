Bellator MMA annule tous les événements à court terme dans un contexte de pandémie de coronavirus

À la lumière de la pandémie croissante de coronavirus aux États-Unis, Bellator MMA a pris la décision judicieuse d’annuler Bellator 241: «Pitbull vs Carvalho» le 13 mars 2020 à Mohegan Sun Arena à Uncasville, Connecticut. Les combattants avaient déjà pesé et il semblait au début que le spectacle se déroulerait dans une arène vide, mais c’était finalement un risque sanitaire trop grand à prendre.

Poursuivant cette évaluation du risque par rapport à la récompense, Bellator MMA a décidé qu’il ne valait pas la peine de risquer la santé des combattants, de leurs coéquipiers, du personnel de production, des caméramans, des arbitres et du personnel de la commission sportive à l’avenir en mai. Voici plus d’Ariel Helwani.

Bellator a annulé ses événements du 9 mai (San Jose), 16 mai (Londres), 29 mai (Temecula) en raison de la pandémie de COVID-19, selon plusieurs sources. Ce sont les trois prochains spectacles de la promotion sur leur calendrier.

– Ariel Helwani (@arielhelwani) 31 mars 2020

Bellator 242: «Bader vs Nemkov», le samedi 9 mai 2020, à SAP Arena à San Jose, en Californie, devait être un événement marquant «pôle de tente». Ryan Bader (27-5, 1 NC) aurait défendu son titre Light Heavyweight contre Vadim Nemkov (11-2), aux côtés d’un «super» combat où Gegard Mousasi (46-7-2) et Douglas Lima (32-7) aurait combattu pour la ceinture vacante Middleweight.

Bellator Londres: «Gallagher vs Ellenor» aurait eu lieu une semaine plus tard au SSE Arena de Londres, en Angleterre, avec un combat tant attendu entre «Strabanimal» James Gallagher (10-1) et Callum Ellenor (8-2). Le Bellator MMA avait tenté à deux reprises d’organiser ce combat au Bellator 227 et au Bellator 240 avant d’intervenir.

Bellator 243: “Carmouche vs Böhm” le vendredi 29 mai 2020, n’avait annoncé qu’un seul combat jusqu’à présent, mais il devait être construit autour des débuts promotionnels de l’ancienne star de l’UFC “Girl-Rilla” Liz Carmouche (13- 7) contre la nouvelle venue Mandy Böhm (6-0). Il est peu probable que nous sachions ce qu’aurait été le reste de cette carte.

Bellator MMA a publié la déclaration suivante au sujet de cette décision difficile:

«Comme toujours, la santé et la sécurité de nos athlètes, fans, partenaires et personnel restent notre priorité absolue. Nous apprécions la compréhension et la patience de toutes les personnes impliquées pendant cette période incroyablement difficile. Les remboursements pour les détenteurs de billets pour ces événements, ainsi que pour le Bellator 241 initialement prévu pour le 13 mars au Mohegan Sun Arena, seront disponibles à leur point de vente d’origine. »

Comme Lonely Island l’a déjà dit à propos des Jeux olympiques de l’espace, tous les autres événements sont en attente.

