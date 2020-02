Bellator MMA verrouille Douglas Lima, Ilima-Lei Macfarlane avec des prolongations de contrat «pluriannuelles»

Bellator MMA a récemment annoncé que la championne invaincue en titre des poids mouches Ilima-Lei Macfarlane (11-0) et la triple championne des poids welters Douglas Lima (32-7) ont signé des prolongations de contrat «pluriannuelles et multi-combats» pour rester avec la promotion.

Le président du Bellator, Scott Coker, a dit ceci:

«Douglas Lima et Ilima-Lei Macfarlane continuent de prouver qu’ils sont deux des combattants les plus dominants de l’alignement de Bellator. Ils ont fait leurs débuts chez Bellator très tôt dans leur carrière, ont gravi les échelons de leurs divisions respectives et sont venus représenter ce qu’est cette promotion. En tant que champions, les deux ont relevé tous les défis et ont réussi à chaque occasion. J’ai hâte de les voir poursuivre leur carrière avec nous. »

Le dernier titre de défense de Macfarlane était au Bellator 236 à Hawaï en décembre 2019, parcourant toute la distance avec Kate Jackson en route vers une décision unanime 50-44. Lima n’a pas défendu son titre depuis qu’il a remporté le titre une troisième fois, mais il a traversé le Grand Prix des poids mi-moyens et battu Rory MacDonald en finale pour récupérer son or.

