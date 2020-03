Bellator prévoit de promouvoir Bellator 242, mais jouera à l’oreille

Bellator espère promouvoir un événement le 9 mai à San Jose, en Californie, mais réévaluera à la fin de ce mois.

Avec un ordre «refuge en place» en vigueur pour les employés de Bay Area et de Viacom qui doivent travailler à domicile pendant les 30 à 45 prochains jours, le président de Bellator, Scott Coker, prend les choses en main.

“En ce moment, pour le 9 mai, c’est comme d’habitude”, a-t-il déclaré à MMA Fighting. “Si le gouvernement prolonge l’auto-quarantaine, nous nous ajusterons au besoin.”

Le Bellator 242 proposera une paire de combats pour le titre: le champion des deux divisions Ryan Bader défendra le titre des poids lourds légers contre Vadim Nemkov, tandis que le champion des poids mi-moyens Douglas Lima tentera de devenir le troisième champion de la promotion en battant Gegard Mousasi pour le poste vacant titre de poids moyen.

Vendredi dernier à Mohegan Sun à Uncasville, dans le Connecticut, la promotion n ° 2 du sport a mis fin à son événement Bellator 241, après que le personnel et les combattants se sont inquiétés de la perspective de travailler, a déclaré Coker. La promotion avait prévu de limiter la participation à l’événement à 250 personnes, sur ordre du gouverneur du Connecticut Ned Lamont, mais les circonstances sur le terrain ont rapidement changé.

“Nous avons commencé à entendre des rumeurs à propos de personnes mal à l’aise, y compris mon équipe de production et mes combattants”, a déclaré Coker. «Ensuite, le président a déclaré qu’il faisait une annonce d’urgence, ce qui a semé la panique chez les gens. Ils pensaient qu’ils pourraient être enfermés et ne pas pouvoir rentrer chez eux. Nous avons dit à notre personnel que si vous ne vous sentez pas à l’aise, rentrez chez vous et soyez avec votre famille. “

L’UFC, en revanche, a promu un événement à Brasilia, au Brésil, dans une arène vide après que le gouverneur de l’État a interdit les grands rassemblements de personnes. Après avoir résisté aux appels pour suspendre son calendrier, quelque chose que toutes les autres ligues sportives avaient fait après que le virus a été déclaré pandémie, le leader de l’industrie a reporté lundi ses trois prochains événements. L’UFC 249 très attendu reste sur le calendrier, mais sans emplacement.

Depuis la déclaration d’abri dans son État d’origine, la Californie, Coker est resté à l’intérieur comme tout le monde. Jeudi, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a demandé un navire-hôpital au gouvernement fédéral, citant une projection selon laquelle 56,6% de l’État, soit 25,5 millions de personnes, seraient infectés par le coronavirus. La pandémie de COVID-19 a infecté des centaines de milliers de personnes dans le monde et plus de 11800 personnes aux États-Unis avec 179 décès.

Coker s’attend à ce que le virus fasse des ravages dans l’industrie du sport et du divertissement, mais a rejeté la question de savoir si un arrêt prolongé mettrait en danger les activités de Bellator.

“Je pense que tout le monde doit simplement se pencher et jouer à l’oreille, et j’espère que le virus aura un calendrier et puis j’espère qu’il reviendra à la normale”, a déclaré Coker. «À un moment donné, nous chercherons tous les systèmes clairs, puis nous recommencerons à promouvoir les combats.