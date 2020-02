Bellator signe la star européenne du MMA, Ross Houston

Bellator a signé un contrat avec l’ancien champion poids welter de Cage Warriors et star européenne Ross Houston.

Houston est récemment devenu agent libre lorsqu’il a accepté une libération mutuelle de Cage Warriors. Il a immédiatement commencé à négocier avec d’autres promotions MMA, et il semble que Bellator était l’organisation qui a remporté le concours de Houston.

Selon le chef de l’Europe de Bellator, David Green, la promotion a signé un accord exclusif avec Houston. Le journaliste du MMA, Jake Jones, a appris la nouvelle via Twitter.

Je viens de parler à David Green, le responsable de Bellator Europe.

Il a annoncé la signature de @ BellatorMMA de la seule et unique @ HitmanHouston90.

Quelle signature – des choses très excitantes à venir. Peut-être une carte Glasgow? 👌🏻 # MMATwitter pic.twitter.com/UuOH52Oz6g

– Jake Jones (@JakeJonesMMA) 20 février 2020

C’est une signature très excitante de Bellator car Houston est l’un des combattants les plus populaires en Europe, où Bellator organise de nombreux événements ces jours-ci.

Houston (8-0, 1 NC) a remporté les huit premiers combats de sa carrière de MMA et a remporté le titre poids welter Cage Warriors avec une victoire par décision partagée sur Stefano Paterno en octobre 2018. Il n’a défendu son titre qu’une seule fois, lorsqu’il a combattu Nicolas Dalby en une bataille sanglante en juin 2019 qui s’est terminée par un No Contest car il y avait trop de sang sur la toile et les combattants ont continué à glisser sur le tapis.

Dès que Houston est devenu agent libre, il était déjà courtisé par de nombreuses organisations, mais Bellator avait le plus besoin de lui. Un combattant écossais, Houston a tout ce qu’il faut pour être une star du sport, et avec Bellator organisant des événements en Europe tout le temps, Houston aura toutes les chances de devenir une star majeure de la promotion. Il est la tête d’affiche parfaite pour les événements de la série européenne Bellator, et s’il peut bien faire là-bas, peut-être que Bellator le mènera aux États-Unis à un moment donné.

Qui Ross Ross devrait-il combattre lors de ses débuts avec Bellator?

