Bellator signe Wyatt Barber, frère cadet de Maycee Barber de l’UFC

Le frère cadet de l’une des meilleures espoirs féminins de l’UFC est en route pour Bellator.

Wyatt Barber (0-0 MMA, 0-0 BMMA), le frère de 18 ans de Maycee Barber, poids mouche féminin de 21 ans, a signé avec Bellator. Un responsable de la promotion a confirmé la nouvelle à MMA Junkie vendredi après un premier rapport d’ESPN.com.

Wyatt Barber, un poids plume, aura 19 ans en mai. Aucun premier adversaire de Bellator n’a été annoncé pour lui, ni de calendrier pour ses débuts professionnels. Il a fait ses débuts en amateur en juin dernier au LFA 70 et a remporté une victoire par TKO sur Julian Valencia à Madison, Wis.

Barber et sa sœur s’entraînent à la prestigieuse Roufusport MMA Academy de Milwaukee sous la direction de l’entraîneur-chef Duke Roufus. Leurs partenaires d’entraînement incluent l’ancien champion des poids légers de l’UFC Anthony Pettis et son frère, le combattant des Bellator récemment signé Sergio Pettis, ainsi que Belal Muhammad, Emmanuel Sanchez et Jordan Griffin.

Si Barber entre dans la cage de Bellator cette année, il le fera probablement avant le retour de sa sœur à l’UFC. Lors de l’UFC 246 plus tôt ce mois-ci à Las Vegas, Maycee Barber était une lourde favorite 10-1 contre Roxanne Modafferi pour clore les préliminaires à Las Vegas. Mais Modafferi a dominé le combat et a remporté une décision unanime déséquilibrée.

Barber a déchiré un ACL pendant le combat et sera probablement mis à l’écart peut-être pour le reste de l’année civile. Elle était invaincue dans la lutte contre Modafferi et a remporté sept de ses huit premières victoires professionnelles par arrêt, y compris des TKO lors de ses trois premiers combats à l’UFC.

