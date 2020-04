Bellator vise à reprendre le programme en juin ou juillet sur la scène sonore hollywoodienne

Une scène sonore de Los Angeles pourrait accueillir des événements Bellator en direct à partir de cet été.

Le président du Bellator, Scott Coker, a déclaré lundi à MMA Fighting que la promotion avait pour objectif de redémarrer son calendrier en juin ou juillet avec des événements en direct sur l’un des lots de studios hollywoodiens appartenant à sa société mère, ViacomCBS. Les événements ne seront pas ouverts aux fans et se dérouleront avec moins de 50 personnes, a-t-il déclaré.

Pour l’instant, la promotion attend de nouvelles directives réglementaires sur la tenue d’événements en direct pendant la pandémie. Coker s’attend à ce que des exigences supplémentaires en matière de tests de coronavirus soient mises en place par des organismes de réglementation comme la California State Athletic Commission, qui a récemment prolongé un moratoire sur les événements de sports de combat jusqu’à la fin du mois de mai.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a récemment ouvert la porte à la lutte contre les événements sportifs en considérant la lutte professionnelle comme une «activité essentielle». La Florida State Athletic Commission a réglementé un événement MMA à huis clos, Combat Night, pendant la pandémie en limitant la capacité dans l’arène à 50 personnes, en séparant les combattants et leurs camps, en prenant des températures avant l’événement, et d’autres mesures.

Coker a déclaré que lorsque Bellator reprendrait ses activités, il voulait s’assurer que tout le monde pouvait participer en toute sécurité.

«Nous voulons y retourner dès que possible, mais nous voulons le faire de la bonne façon, et la santé et la sécurité passent avant tout», a déclaré Coker. «Cette situation est réelle et nous allons faire tout notre possible pour protéger notre personnel, nos combattants et nos sous-traitants.

«Nous nous attendons à reprendre le travail et à mettre au point tous ces protocoles au cours des 60 prochains jours, et nous allons reprendre le travail après cela.»

Bellator a été forcé de reporter quatre événements en raison de la pandémie. Le mois dernier, la promotion était à quelques heures de la tenue du Bellator 241 au Mohegan Sun Arena à Uncasville, dans le Connecticut, lorsque de nouvelles directives gouvernementales sur les grands rassemblements ont incité Coker à annuler l’événement. Tous les combattants ont été indemnisés pour les combats annulés.

Bellator n’est pas la seule promotion MMA à modifier son plan de production au milieu de la pandémie, qui a mis fin à de grands événements sportifs à travers le monde. L’UFC vise à promouvoir des événements hebdomadaires à huis clos dans ses installations APEX à Las Vegas. Le mois dernier, Combate Americas a récemment annoncé un «plan proactif» pour organiser un événement le 3 avril sur une scène sonore. ONE Championship a organisé un événement dans une arène vide lors d’un spectacle en février.