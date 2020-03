Ben Askren a une idée pour assurer que Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson se produise

Image via @ufc sur Instagram

Ben Askren veut voir Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se battre aussi mal que le reste d’entre nous, et il a une idée qui, selon lui, garantira que le combat aura lieu même dans des restrictions liées aux coronavirus.

Nurmagomedov et Ferguson devaient se battre quatre fois auparavant en vain. L’UFC a tenté de les réserver pour une cinquième fois à l’UFC 249 le 18 avril à Brooklyn, New York, mais bien sûr la pandémie de coronavirus a dû venir et faire dérailler ce plan.

À l’heure actuelle, le président de l’UFC, Dana White, est catégorique: Nurmagomedov et Ferguson se battront toujours le 18 avril – mais pas à New York, où les rassemblements publics ont été interdits. En fait, il se peut que le combat doive avoir lieu en dehors des États-Unis, car la plupart des territoires américains ont limité les rassemblements de 10 personnes et plus.

Pourtant, Askren pense que Nurmagomedov et Ferguson pourraient encore entrer en collision sur le sol américain avec une planification minutieuse.

“La seule chose que j’ai dit hier soir, c’est de ne pas devenir gourmand, Dana, rendons cela très simple”, a récemment déclaré Askren à Submission Radio (transcription via MMA Fighting). “Tout ce dont nous avons besoin, c’est de Tony et Khabib, nous n’avons pas besoin d’une undercard fing. Donc, en Amérique, ils font 10 personnes maximum, vous ne pouvez pas avoir plus de 10 personnes dans un groupe. Donc, vous avez Tony, Khabib, trois juges. Mais, vous pouvez également demander aux juges d’être éloignés. Vous n’avez donc pas besoin de les avoir là-bas. Votre arbitre, vous avez Dana, vous avez Bruce Buffer et vous avez peut-être Joe Rogan. Peut-être que nous retirons les juges et les rendons éloignés à un endroit éloigné et nous leur donnons chacun deux entraîneurs ou quelque chose, ou un entraîneur. Je pense qu’il y a moyen de le faire pour le garder sous dix personnes et le diffuser. “

“C’est génial. Veuillez ne pas l’annuler. “

Que pensez-vous de cette suggestion de Ben Askren? Serait-ce la stratégie qui sauve le combat Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson?

