Ben Askren choisit Jorge Masvidal comme combattant de l’année 2019

La star à la retraite de l’UFC, Ben Askren, a ravalé sa fierté et a choisi Jorge Masvidal comme combattant de l’année 2019.

En 2019, personne ne pensait vraiment à Masvidal, alors que Askren était l’une des choses les plus chaudes des arts martiaux mixtes. Puis, lorsque “Gamebred” a terminé Darren Till et Askren ont soumis de manière controversée Robbie Lawler, les étoiles se sont alignées pour que les deux se battent à l’UFC 239.

Dans l’une des finitions les plus mémorables de l’histoire de l’UFC, Masvidal a enregistré le KO le plus rapide de l’histoire de la promotion en mettant Askren dans l’oubli dans les cinq secondes suivant le début du combat.

Askren a continué à perdre une fois de plus contre Demian Maia via la soumission, tandis que Masvidal a battu Nate Diaz via un arrêt de médecin pour terminer une année qui faisait croire à beaucoup qu’il était le combattant de l’année. En parlant avec ESPN, Askren a confirmé qu’il était d’accord avec ce processus de réflexion.

“Je voudrais choisir Israël Adesanya par-dessus lui, mais je pense – je pense que ce serait faux”, a déclaré Askren (via MMA Junkie). “Si je devais regarder les choses d’un point de vue non biaisé, c’est de la foutue Jorge, et si vous aviez dit que cela se produirait il y a un an, tout le monde aurait dit” Vous êtes drogué “ou vous avez un type de problème. Mais malheureusement, je pense qu’il le mérite. »

“Cela ne me fait pas de mal. Voilà ce que c’est – c’est la vérité. C’est la réalité de la situation: cela ne fait pas de mal du tout », a déclaré Askren. «Maintenant, ça fait du bien? Non, ça ne fait pas du bien non plus. Mais ce n’est pas… c’est ce qui s’est passé. “

Avec Ben Askren qui prend sa retraite à la suite de ses deux défaites en 2019, il est certainement clair que “Funky” a été le plus gros homme ici par son honnêteté. Maintenant, beaucoup continueront de se demander ce qu’il va faire exactement dans le sport.

