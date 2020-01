Ben Askren choisit son rival de l’UFC, Jorge Masvidal, comme «combattant de l’année»

Ben Askren aurait pu avoir du mal à l’admettre, mais Jorge Masvidal est son «combattant de l’année».

Askren était tristement célèbre à la réception de l’un des plus grands KO de tous les temps quand il a été amidonné par le genou volant de Masvidal en cinq secondes, un record à l’UFC 239.

Le KO a été l’une des trois victoires d’arrêt pour Masvidal en 2019. Il est également allé en territoire hostile en tant qu’outsider des paris pour éliminer Darren Till au deuxième tour à Londres, et a produit une clinique frappante contre Nate Diaz à l’UFC 244 pour capturer le « Titre BMF par arrêt du médecin.

Donnant du crédit là où il est dû, Askren convient avec beaucoup que Masvidal a connu une année 2019 spectaculaire.

“Je voudrais choisir Israël Adesanya plutôt que lui, mais je pense – je pense que ce serait faux”, a déclaré Askren à ESPN. “Si je devais regarder les choses d’un point de vue non biaisé, c’est de la foutue Jorge, et si vous aviez dit que cela allait se produire il y a un an, tout le monde aurait dit” Vous êtes drogué “ou vous avez un problème. Mais malheureusement, je pense qu’il le mérite. »

Askren a participé à de nombreuses ébats pré-combat avec Masvidal, et a finalement payé un lourd tribut pour cela. Mais l’ancien champion Bellator et champion du monde des poids mi-moyens, qui a récemment annoncé sa retraite du MMA, a déclaré qu’il n’avait pas de rancune envers «Gamebred».

“Cela ne me fait pas de mal. Voilà ce que c’est – c’est la vérité. C’est la réalité de la situation: cela ne fait pas de mal du tout », a déclaré Askren. «Maintenant, ça fait du bien? Non, ça ne fait pas du bien non plus. Mais ce n’est pas… c’est ce qui s’est passé. “

