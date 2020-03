Ben Askren décompose Khabib contre Tony Ferguson à l’UFC 249

Ben Askren sait une chose ou deux sur le fait d’être un grappler fort.

L’un des affrontements les plus attendus de l’histoire de l’UFC entre le champion des poids légers Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson devrait avoir lieu le 18 avril dans la tête d’affiche de l’UFC 249.

Personne n’a pu arrêter Nurmagomedov, qui a traversé toute l’opposition, principalement en épinglant des adversaires au tapis et en les punissant avec une relative facilité.

Mais à Ferguson, Nurmagomedov fait face à une menace sérieuse de son dos, que ce soit son jeu de jiu-jitsu ou ses coudes pointus.

S’adressant à Submission Radio, l’ancien lutteur olympique Askren a donné son point de vue sur le match et pourquoi Ferguson pourrait avoir ce qu’il faut pour arrêter Nurmagomedov.

“De toute évidence, Khabib va ​​se faire démonter, et il a été tellement dominant avec le terrain”, a déclaré Askren. “Mais en même temps, Tony est tellement actif sur son dos et il est bon avec les coudes et il a beaucoup de choses délicates. Je pense que ça va être totalement fascinant. Je suis ravi de voir ce qui se passe.

“Tony va très bien, car il ne va pas rester sur le bas. Tony peut subir beaucoup de dégâts, ce qui, vous le savez, Khabib le fera. Tony ne se fatigue pas. Et puis Tony est un attaquant à gros volume. Ce n’est pas un puncheur de puissance, ce qui, selon moi, n’est pas le bon mélange pour battre Khabib parce que je pense que vous devez le combattre dur, faire quelques démolitions et le volume le frappe. Et je pense que c’est comme ça que vous allez le battre – et c’est ce que fait Tony. Il y a donc une possibilité. “

Mais avec l’incertitude entourant l’événement en raison de l’épidémie de coronavirus, Askren a exhorté l’UFC à poursuivre le combat quoi qu’il en soit, même si cela signifie sacrifier le reste de la carte.

“La seule chose que j’ai dit hier soir, c’est de ne pas devenir gourmand, Dana – simplifions les choses”, a déclaré Askren. «Tout ce dont nous avons besoin, c’est de Tony et Khabib. Nous n’avons pas besoin d’une undercard (explétive). Donc en Amérique, ils font 10 personnes maximum – vous ne pouvez pas avoir plus de 10 personnes dans un groupe. Vous avez donc Tony, Khabib, trois juges. Mais, vous pouvez également demander aux juges d’être éloignés. Vous n’avez donc pas besoin de les avoir là-bas.

«Votre arbitre, vous avez Dana, vous avez Bruce Buffer et vous avez Joe Rogan, peut-être. Peut-être que nous retirons les juges et les rendons éloignés à un endroit éloigné et nous donnons (aux combattants) chacun deux entraîneurs ou quelque chose, ou un entraîneur. Je pense qu’il existe un moyen de le faire pour le garder sous 10 personnes et le diffuser. “

.