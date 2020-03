Ben Askren décompose le combat “ fascinant ” de Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson

Image via onefc.com

Ben Askren est très excité par le prochain combat pour le titre léger entre le champion Khabib Nurmagomedov et le challenger Tony Ferguson – c’est pourquoi il a proposé un plan pour s’assurer que cela se produise malgré la pandémie de coronavirus.

S’exprimant sur un récent épisode de Submission Radio, l’ancien roi ONE Championship et Bellator welterweight s’est plongé dans les nuances de la confrontation.

“Je pense que c’est fascinant, c’est pourquoi c’est si excitant”, a déclaré Askren (transcription via MMA Fighting). “Ce sont deux gars qui sont vraiment bons dans ce qu’ils font, et si vous deviez concevoir un combattant pour battre l’autre personne, c’est ce que vous concevriez pour qu’ils fassent, et donc je pense que ça va être vraiment, vraiment fascinant.”

“Khabib va ​​visiblement se faire démonter, et il a été tellement dominant avec le sol et la livre, mais en même temps, Tony est tellement actif sur son dos et il est bon avec les coudes et il a beaucoup de choses délicates”, a poursuivi Askren. “Je pense que ça va être totalement fascinant, je suis excité de voir ce qui se passe.”

“Tony va très bien, car il ne restera pas en bas”, a ajouté Askren. «Tony peut subir beaucoup de dégâts, ce qui, vous le savez, Khabib le fera. Tony ne se fatigue pas. et puis Tony est un attaquant à volume élevé, ce n’est pas un puncheur puissant, ce qui, à mon avis, n’est pas le bon mélange pour battre Khabib, parce que je pense que vous devez vous battre dur avec lui, faire quelques démolitions et le volume le frapper, et Je pense que c’est comme ça que tu vas le battre, et c’est ce que Tony fait. Donc, il y a une possibilité. “

Ce combat entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson devrait avoir lieu le 18 avril. Il devait initialement descendre à Brooklyn, New York, mais le coronavirus a quitté l’UFC à la recherche d’un nouvel emplacement pour l’événement.

Que pensez-vous de cette panne de Ben Askren? Qui avez-vous remporté le grand combat pour le titre léger?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 20/03/2020.