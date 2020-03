Ben Askren dit que Colby Covington ne fait pas de comédie: “Il est vraiment à la mode ** t”

Image via @ufc sur Instagram

Ben Askren a surnommé Colby Covington «une trempette ** t».

Le soutien franc de Covington à Donald Trump et les insultes offensives envers les autres combattants ont polarisé les fans. Les 32 ans et Askren ont également échangé leur juste part d’insultes. “Funky” ne nie pas les talents de combattant de Covington mais croit qu’il s’est aliéné et est une “personne terrible”.

“Eh bien, je pense que c’est une personne terrible”, a déclaré Askren à Low Kick MMA. «Je pense que c’est assez bien établi, un peu partout où il a été, les gens ne le supportent pas. Je pense que cela est en train d’être établi à American Top Team et en tant que combattant.

«Il est plutôt bon, il a presque gagné un titre mondial. Il fait un très bon travail pour se promouvoir », a ajouté Askren. “Bien que, vous savez, certaines personnes pensent que c’est un acte, mais ce n’est pas un acte. Il est vraiment un peu fou dans la vraie vie. “

En 2019, le mauvais comportement de Covington a mis à l’écart ses anciens coéquipiers, Dustin Poirier, Joanna Jędrzejczyk et Jorge Masvidal. Le mois dernier, “Gamebred” Masvidal a déclaré que Covington avait définitivement quitté la salle de gym en raison de la montée des tensions et de sa perte du titre face à Kamaru Usman. Cependant, Covington a riposté à son ancien copain.

“Ce sont de fausses nouvelles. Tu le sais. Vous ne pouvez pas croire quoi que ce soit de ce type. C’est un traître. C’est pourquoi il a reçu le surnom de Street Judas parce qu’il est le Judas », a déclaré Covington sur la radio BJPENN.com. “Il est un homme de merde. Il invente des mensonges tout le temps. Je ne suis pas allé au gymnase parce que je suis allé en Oregon. Je me suis entraîné avec mon nouvel entraîneur de force et de conditionnement. Je suis mieux à faire. Je voyage.”

Êtes-vous d’accord avec Ben Askren sur celui-ci? Covington joue-t-il un rôle ou sa personnalité est-elle authentique? Faites-nous savoir ce que vous pensez dans la section des commentaires.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 16/03/2020.