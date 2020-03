Ben Askren dit que les combattants de l’UFC doivent former un syndicat afin de recevoir une «compensation équitable»

Image via @benaskren sur Instagram

L’ancien poids welter de l’UFC, Ben Askren, a déclaré que les combattants actuels de la promotion doivent former un syndicat afin de recevoir une «compensation équitable».

Un récent rapport du New York Post a révélé que les combattants de l’UFC font rage pour leurs bas salaires tandis que les investisseurs de la promotion récoltent de gros dividendes. Les combattants de l’UFC, et les combattants du MMA en général, reçoivent beaucoup moins de salaire que les quatre principales ligues sportives d’Amérique du Nord (NFL, NBA, MLB, NHL) et de nombreux combattants en ont assez.

Alors que la plupart des ligues sportives professionnelles en Amérique du Nord voient une répartition des revenus de près de 50/50 entre les propriétaires et les athlètes, dans l’UFC, cette répartition est plus proche de 80/20 pour les propriétaires. Si les combattants du MMA veulent faire un changement pour leur propre bien, ils doivent envisager de former un syndicat, selon Askren.

Voici ce que “Funky” a écrit sur son Twitter.

Peut-être que s’ils étaient assez intelligents pour former un syndicat ou une association comme la NBAPA ou la MLBPA, ils auraient une chance d’être rémunérés équitablement. Jusque-là, pas question! https://t.co/Ztox38rxgP

– Ben Askren (@Benaskren) 29 février 2020

Peut-être que s’ils étaient assez intelligents pour former un syndicat ou une association comme la NBAPA ou la MLBPA, ils auraient une chance d’être rémunérés équitablement. Jusque-là, pas question!

Askren a également ajouté le Tweet suivant.

Bien que je pense que cela produirait des résultats auxquels la plupart ne pensent pas. L’UFC réduirait une grande partie de la liste pour payer les augmentations des soins de santé, etc. et le salaire des étoiles augmenterait.

– Ben Askren (@Benaskren) 29 février 2020

Bien que je pense que cela produirait des résultats auxquels la plupart ne pensent pas. L’UFC réduirait une grande partie de la liste pour payer les augmentations des soins de santé, etc. et le salaire des étoiles augmenterait.

Il y a eu plusieurs tentatives infructueuses de créer un syndicat pour les combattants dans le passé, notamment par Leslie Smith qui a ensuite été libéré par l’UFC. Nous n’avons cependant pas beaucoup entendu parler des combattants actuels, et il faudrait probablement une grande star comme Conor McGregor pour se lever et défendre un syndicat des combattants afin que cela se produise réellement.

Cependant, dans un tel sport individuel, il ne semble pas probable qu’un syndicat vienne de si tôt, même si quelqu’un comme Askren suggère que c’est la voie à suivre.

Que pensez-vous de ce que Ben Askren a dit à propos des combattants de l’UFC qui devaient former un syndicat?