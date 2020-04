Ben Askren et Jordan Burroughs échangent des photos sur les réseaux sociaux

PhotoCred: Twitter – @FloWrestling

Ben Askren a pris sa retraite de la compétition dans les arts martiaux mixtes et la lutte, mais il n’a toujours pas fini de parler des ordures.

Askren est devenu massivement populaire lors de sa course à l’UFC pour sa capacité à parler à la poubelle de ses deux premiers adversaires, Robbie Lawler et Jorge Masvidal. Bien que «Funky» soit à la retraite, l’un de ses rivaux de lutte à Jordan Burroughs tire toujours sur l’ancien Bellator et ONE champion.

Félicitations pour avoir battu un homme de 34 ans qui n’avait pas lutté depuis une décennie. Rendez-vous dans le dork du matin https://t.co/mJrq5wOgGG

– Venez attraper ces mains (@Benaskren) 16 avril 2020

“Hey @benaskren clairement Beat the Streets ne vous en a pas assez montré. @Kbratke demain est votre tour. J’ai un peu de temps supplémentaire à disposition », a tweeté Burroughs. “J’ai hâte de régler ce débat 165 une fois pour toutes demain sur @FloWrestling Buckle up gentlemen!”

Askren en a rapidement pris conscience et a répondu au médaillé d’or olympique et a déclaré qu’il avait battu un homme de 34 ans qui n’avait pas lutté.

“Félicitations pour avoir battu un homme de 34 ans qui n’avait pas lutté depuis une décennie. Au plaisir de vous voir le matin, a répondu Askren.

Jordan Burroughs et Ben Askren ont lutté en mai de l’année dernière où le vétéran de l’UFC a perdu 11-0. L’événement était pour la charité et était la première fois que «Funky» avait un match de catch depuis un certain temps.

Ben Askren, bien sûr, a pris sa retraite du MMA en novembre après sa perte contre Demian Maia. Il a dit qu’il avait besoin d’une chirurgie de la hanche et après des pertes consécutives face à Masvidal et Maia, il ne pouvait plus atteindre l’objectif de devenir champion de l’UFC. Funky enseigne maintenant dans son académie de lutte.

Jordan Burroughs, quant à lui, a fait allusion à aller au MMA une fois sa carrière de catch terminée. Les Jeux olympiques de Tokyo étant reportés à 2021, la transition vers le MMA devra attendre l’automne prochain. Ainsi, Burroughs continuera à lutter et à s’entraîner, puis les fans pourront s’habituer à son nom et peut-être le voir concourir à l’intérieur de l’Octogone.

Que pensez-vous de cet échange entre Ben Askren et Jordan Burroughs? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 15/04/2020.