Ben Askren partage ses paris sûrs pour l’UFC 246: McGregor vs Cerrone

Image via @ufc sur Instagram

L’ancien Bellator et ONE champion Ben Askren pense qu’il y a des paris sûrs pour l’événement UFC 246: McGregor vs Cerrone de ce soir.

Le champion des poids welter, Askren, qui a récemment pris sa retraite après sa perte de soumission à Demian Maia à l’UFC Singapour, a récemment consulté Twitter avec les informations suivantes.

“Hé les gars, j’apprécie le petit déjeuner avec ma belle femme. Je vais aller aux combats ce soir, je suis l’entraîneur Maycee (Barber) comme vous le savez. Donc, je pense qu’il y a des paris sûrs ce soir. Je pense que Maycee est une valeur sûre. Je pense que Conor (McGregor) est une valeur sûre. Et, si vous voulez avoir un pari semi-risqué, je ne le vois pas comme risqué, je pense que vous passez Maycee au premier tour, c’est un pari +140 en ce moment. “

Ben Askren encouragerait également les amateurs de sport à parier sur les Packers de Green Bay pour vaincre les 49ers de San Francisco dans le championnat de la conférence NFC.

L’événement très attendu de l’UFC 246 entre Conor McGregor et Donald Cerrone aura lieu ce soir chez les poids mi-moyens.

Les deux hommes ont combattu à 170 livres par le passé, mais subissent chacun des pertes dans la division des promotions en poids léger.

McGregor vient de perdre une soumission au champion en titre de l’UFC Khabib Nurmagomedov, qui s’est produit à l’UFC 229 en octobre 2018.

Pendant ce temps, ‘Cowboy’ vient de subir des pertes consécutives contre les prétendants éternels poids léger Justin Gaethje et Tony Ferguson.

Que pensez-vous des paris sûrs listés par Ben Askren pour l’événement UFC 246 de ce soir? Êtes-vous d’accord avec “Funky”? Sonnez dans la section des commentaires ci-dessous Penn Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur bjpenn.com le 18 janvier 2020

Restez collé à ce site pour toutes vos nouvelles sur les arts martiaux mixtes!