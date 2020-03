Ben Askren pense qu’il est possible d’organiser Nurmagomedov vs. Ferguson avec moins de dix personnes

On ne sait pas quand ni exactement où, mais si quelque chose a précisé Dana White est que, à moins que ce soit quelque chose qui affecte directement les combattants, Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson il ne sera pas annulé pour la cinquième fois.

Avec lui UFC 249 exclu pour New York ou le Nevada en raison des restrictions imposées aux congrégations de plus de dix personnes en raison de la propagation alarmante du coronavirus, moins d’un mois après le PPV, on ne sait toujours pas où il aura lieu.

Cependant, Ben Askren Il est optimiste quant à ses performances et estime que cela pourrait être fait avec dix personnes ou moins.

«Quelque chose que j’ai dit hier soir, ne soyons pas gourmands, Dana. Rendons les choses très simples », a déclaré l’ancien champion Bellator et ONE Championship à Submission Radio (via MMA Junkie). “Nous avons juste besoin de Tony et Khabib. Nous n’avons pas besoin d’un putain de panneau d’affichage préliminaire. Ainsi, comme en Amérique, seuls les groupes de dix personnes maximum sont autorisés. Vous ne pouvez pas avoir un groupe de plus de dix personnes. Vous pouvez donc avoir Tony, Khabib, trois juges, qui peuvent même travailler à distance pour ne pas les avoir là-bas. Un arbitre, vous avez Dana, vous avez Bruce Buffer et Joe Rogan, peut-être. Vous pouvez retirer les juges afin que chaque combattant puisse avoir un ou deux entraîneurs à leurs coins. Je crois qu’il existe un moyen de le faire et de le transmettre à moins de dix personnes ».

Pour l’instant, l’UFC 249 est toujours prévu pour le 18 avril.