Ben Askren prédit que Maycee Barber sera champion d’ici 2021

Avant qu’elle n’ait son combat prévu contre Roxanne Modafferi à l’UFC 246, Maycee Barber était très publique et ouverte dans sa poursuite d’un combat possible contre Paige VanZant. Quelle qu’en soit la raison, l’UFC a décidé de faire correspondre Barber contre Modafferi lors de l’événement UFC 246 du week-end prochain, tandis que VanZant affrontera Amanda Ribas en mars.

Alors qu’un combat avec VanZant aurait été un moyen facile pour plus d’yeux de regarder Barber qui est classé 9ème dans la division poids mouche, un combat avec Modafferi, qui est classé 7ème dans la division, a plus de sens dans la recherche d’un titre par Barber.

Une victoire sur Modafferi pourrait potentiellement faire passer Barber dans le top 5 de la division pour commencer 2020, et si cela devait arriver, l’un des entraîneurs de Barber prédit que cela pourrait être une grande année pour “The Future”.

Ben Askren a récemment fait une apparition au MMA Show d’Ariel Helwani pour l’épisode “Helwani Nose Awards” et a discuté de ce qu’il a fait depuis sa retraite, et cela comprend le coaching de Maycee Barber qui s’entraîne à Milwaukee, Wisconsin. Interrogé sur l’entraînement avec Barber, Askren a précisé qu’il l’entraînait avec son travail de lutte, puis l’a suivi avec une prédiction audacieuse pour Barber.

“Eh bien, je ne m’entraîne pas vraiment avec elle, je la coache, vous savez peut-être lui montrer comment faire une technique”, a déclaré Askren. “Elle est géniale, fantastique, elle va faire exploser Roxy [Modafferi]. Je pense qu’elle va se faire décrocher un titre d’ici la fin de l’année. »

Lorsqu’on lui a demandé si Barber aurait combattu pour le titre à cette époque l’année prochaine, Askren a ajouté qu’il pensait qu’elle serait championne d’ici 2021 et ne pensait pas que ce soit une prédiction audacieuse.

“Elle combattra probablement Roxy, puis peut-être Jessica Eye, quelqu’un de cette gamme, puis probablement pour le titre.”

On a demandé à Askren comment il pensait qu’un combat avec Barber et la championne Valentina Shevchenko allait échouer et il a dit qu’avec plus de temps, il pourrait voir Barber gagner une victoire.

“Ce sera difficile mais novembre pourrait être une autre histoire, elle n’a que 21 ans, elle va beaucoup mieux très vite.”

Depuis qu’elle a remporté un contrat avec l’UFC sur la série Contender de Dana White, Barber a déclaré publiquement que son objectif de toujours était de battre le record établi par le champion des poids lourds légers Jon Jones et de devenir la plus jeune championne de l’UFC de l’histoire de la promotion.

En son temps avec l’UFC, Barber a une fiche de 3-0 et a gagné contre Hannah Cifers, JJ Aldrich et Gillian Robertson. Alors qu’elle continue son ascension à travers l’UFC, même Dana White a remarqué que Barber la qualifiait de «gangster» qui sera amusant à regarder pendant des années à venir.

Êtes-vous d’accord avec la prédiction de Ben Askren selon laquelle Maycee Barber sera championne d’ici 2021?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 1/9/2020.