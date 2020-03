Ben Askren propose un plan unique pour mettre en scène Khabib contre Ferguson à l’UFC 249

Alors que quelques événements à venir du Ultimate Fighting Championship (UFC) ont été reportés en raison de l’épidémie de coronavirus, les fans d’arts martiaux mixtes (MMA) espèrent toujours que l’UFC 249 aura lieu le mois prochain.

C’est parce que l’événement est mis en avant par une réunion tant attendue entre le champion invaincu des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov et le concurrent en titre Tony Ferguson.

Initialement prévu pour se dérouler le 18 avril au Barclays Center de Brooklyn, New York, l’UFC 249 doit maintenant trouver une nouvelle maison après que l’État de New York a mis le kibosh final sur l’événement. Le président de l’UFC, Dana White, est convaincu qu’il peut trouver un nouveau lieu pour héberger la prochaine carte à la carte, mais les options commencent à s’épuiser.

Heureusement, Ben Askren est là pour sauver la situation. Blanc et “Funky” n’ont pas eu la meilleure relation au fil des ans, mais il est peut-être temps de retirer une page du livre d’Askren quand il s’agit d’organiser l’UFC 249 le mois prochain au milieu d’une crise mondiale.

“La seule chose que j’ai dit hier soir, c’est de ne pas devenir gourmand, Dana, simplifions cela”, a déclaré Askren dans une récente interview à Submission Radio (ci-dessus). “Tout ce dont nous avons besoin, c’est de Tony et Khabib, nous n’avons pas besoin d’une undercard fing. Donc, en Amérique, ils font 10 personnes maximum, vous ne pouvez pas avoir plus de 10 personnes dans un groupe. Donc, vous avez Tony, Khabib, trois juges. Mais, vous pouvez également demander aux juges d’être éloignés. Vous n’avez donc pas besoin de les avoir là-bas. Votre arbitre, vous avez Dana, vous avez Bruce Buffer et vous avez peut-être Joe Rogan. Peut-être que nous retirons les juges et les rendons éloignés à un endroit éloigné et nous leur donnons chacun deux entraîneurs ou quelque chose, ou un entraîneur. Je pense qu’il y a moyen de le faire pour le garder sous dix personnes et le diffuser. “

“C’est génial. Veuillez ne pas l’annuler. “

Bien que l’UFC veuille évidemment garder la carte entière intacte, d’autant plus qu’elle comprend actuellement des combattants notables tels que Rose Namajunas, Jessica Andrade, Jeremy Stephens et Ronaldo Souza, ce n’est pas la pire idée qui ait été lancée ces dernières semaines. Ce serait bien de voir une carte complète avoir lieu et ramener les fans de combat dans le giron, mais si Khabib contre Tony est le seul combat que nous puissions voir à l’UFC 249, alors tant pis.

Que dites-vous, Maniacs? Seriez-vous prêt à payer les frais d’entrée de 65 $ PPV pour voir juste Khabib contre Ferguson à l’UFC 249?

Sonnez!

Pour plus d’informations sur les cartes de combat UFC 249, cliquez sur ici.